Убытки производителя элитных латвийских шпрот удвоились

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Убытки латвийского рыбоперерабатывающего предприятия Brīvais Vilnis в прошлом году увеличились почти вдвое — до 1,122 миллиона евро, пишет Sputnik Latvija.

На результаты деятельности предприятия в 2017 году повлияли российские санкции, которые ограничили поставки рыбной продукции из Латвии. Помимо этого, к убыткам привели девальвация украинской гривны, снижение покупательной способности в странах Закавказья и Средней Азии, а также высокая конкуренция на рынке продаж рыбных консервов в Европе.

Колхоз Brīvais vilnis был основан еще в СССР в 1949 году, в 1992 году его преобразовали в акционерное общество. Компания является одной из шести участниц общества Rīgas Šprotes, которому принадлежит товарный знак "Рижские шпроты в масле".

В начале июня 2015 года Россельхознадзор ввел ограничения на поставку в Россию рыбной продукции из Латвии и Эстонии из-за ряда нарушений. В середине декабря 2017 года запрет сняли для двух предприятий: латвийской SIA Karavela и эстонской DGM Shipping AS.