Минфин США дал еще месяц на продажу активов Rusal, En+ и ГАЗа‍

ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Министерство финансов США продлило срок, который отведен инвесторам на прекращение бизнеса или владения активами Rusal, En+, Gaz до 6 июня вместо планировавшегося срока 7 мая, говорится в сообщении министерства.

Министерство выпустило лицензию 13А, которая дает на избавление от активов EN+ Group PLC, GAZ Group и United Company Rusal PLC срок до 6 июня.

Также новой лицензией 12В до 5 июня продлено разрешение на избавление от активов агрохолдинга "Кубань", "Базового элемента", B-Finance, SC EuroSibEnergo, "Газпром бурение", "Ладога Менеджмент", АО NPV Engineering, группы "Ренова". Все эти компании попали под санкции США по Украине.