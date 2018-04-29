РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Правительство внесло в Госдуму законопроект о таможенном регулировании

11:0529.04.2018
01270
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкЗона паспортного контроля. архивное фотоЗона паспортного контроля. архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект "О таможенном регулировании", следует из базы данных нижней палаты парламента.

Табличка в зоне таможенного контроля аэропорта. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Федеральная таможенная служба утвердила порядок работы с чеками tax free
Документ разработан в связи с принятием Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС), который является приложением к договору о ТК ЕАЭС, подписанному 11 апреля 2017 года на уровне глав государств-членов ЕАЭС.

Законопроект регулирует отношения, связанные с ввозом и вывозом товаров, их перевозкой под таможенным контролем, временным хранением, таможенным декларированием, выпуском и использованием в соответствии с таможенными процедурами, проведением таможенного контроля, взиманием и уплатой таможенных платежей. Ряд нор направлен на упрощение и ускорения действующих таможенных процедур, включая внедрение принципов и технологий "электронной таможни".

В законопроекте реализована возможность использования "реестрового обеспечения" таможенного представителя при таможенном декларировании товаров, выдачи предварительных решений по вопросам применения методов определения таможенной стоимости ввозимых товаров, освобождения от предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных платежей добросовестными компаниями, представления предварительной информации на английском языке.

Работа таможенного поста в аэропорту. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Пропустившему запрещенный товар сотруднику таможни вынесли приговор
Декларировать товары можно будет электронным способом, выпуск товаров в большинстве случаев станет автоматическим, и на них будет распространяться механизм "единого окна", пояснял 26 апреля на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, время принятия предварительных решений по классификации и происхождению товаров (по товарной номенклатуре) сокращается с 90 до 60 дней, срок выпуска товаров – с 24 до 4 часов.

Механизм авансовых платежей можно будет использовать в счет платежей всех видов, включая уплату ввозной таможенной пошлины. Сама оплата теперь может производиться с отсрочкой, то есть уже после выпуска товаров в оборот. А возможность оплачивать таможенные пошлины и налоги, помимо самих плательщиков, появится и у третьих лиц, что должно быть удобно для тех, кто заказывает товары для личного пользования, отмечал глава кабмина.

Ряд упрощений предусмотрен для экономических операторов. В частности, при добросовестной работе можно будет снизить сумму обеспечения с 1 миллиона до 150 тысяч евро, подчеркивал Медведев. Помимо этого, по его словам, в случае неоднозначности правил в таможенной сфере, они будут трактоваться в пользу декларанта или заинтересованного лица.

Стенд Минпромторга России. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Минпромторг начал прием заявок от магазинов на участие в проекте tax free
В случае принятия закон вступит в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки. Например, положения о подаче жалобы на решения, действия (бездействие) таможенных органов в области таможенного дела в электронной форме вступят в силу с 1 января 2022 года, а об электронной форме консультирования — с 1 июля 2018 года.

Ряд положений начнет действовать по истечении 6 месяцев со дня вступления в силу международного договора, вносящего изменения в приложения 5 и 8 к договору о ЕАЭС в части возможности зачета авансовых платежей в счет уплаты ввозных таможенных пошлин, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, но не ранее 1 января 2019 года. Нормы законопроекта в части организации электронного взаимодействия таможенных органов и плательщиков начнут применяться не ранее 1 января 2019 года.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена