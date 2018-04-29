Правительство внесло в Госдуму законопроект о таможенном регулировании

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект "О таможенном регулировании", следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ разработан в связи с принятием Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС), который является приложением к договору о ТК ЕАЭС, подписанному 11 апреля 2017 года на уровне глав государств-членов ЕАЭС.

Законопроект регулирует отношения, связанные с ввозом и вывозом товаров, их перевозкой под таможенным контролем, временным хранением, таможенным декларированием, выпуском и использованием в соответствии с таможенными процедурами, проведением таможенного контроля, взиманием и уплатой таможенных платежей. Ряд нор направлен на упрощение и ускорения действующих таможенных процедур, включая внедрение принципов и технологий "электронной таможни".

В законопроекте реализована возможность использования "реестрового обеспечения" таможенного представителя при таможенном декларировании товаров, выдачи предварительных решений по вопросам применения методов определения таможенной стоимости ввозимых товаров, освобождения от предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных платежей добросовестными компаниями, представления предварительной информации на английском языке.

Декларировать товары можно будет электронным способом, выпуск товаров в большинстве случаев станет автоматическим, и на них будет распространяться механизм "единого окна", пояснял 26 апреля на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, время принятия предварительных решений по классификации и происхождению товаров (по товарной номенклатуре) сокращается с 90 до 60 дней, срок выпуска товаров – с 24 до 4 часов.

Механизм авансовых платежей можно будет использовать в счет платежей всех видов, включая уплату ввозной таможенной пошлины. Сама оплата теперь может производиться с отсрочкой, то есть уже после выпуска товаров в оборот. А возможность оплачивать таможенные пошлины и налоги, помимо самих плательщиков, появится и у третьих лиц, что должно быть удобно для тех, кто заказывает товары для личного пользования, отмечал глава кабмина.

Ряд упрощений предусмотрен для экономических операторов. В частности, при добросовестной работе можно будет снизить сумму обеспечения с 1 миллиона до 150 тысяч евро, подчеркивал Медведев. Помимо этого, по его словам, в случае неоднозначности правил в таможенной сфере, они будут трактоваться в пользу декларанта или заинтересованного лица.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки. Например, положения о подаче жалобы на решения, действия (бездействие) таможенных органов в области таможенного дела в электронной форме вступят в силу с 1 января 2022 года, а об электронной форме консультирования — с 1 июля 2018 года.

Ряд положений начнет действовать по истечении 6 месяцев со дня вступления в силу международного договора, вносящего изменения в приложения 5 и 8 к договору о ЕАЭС в части возможности зачета авансовых платежей в счет уплаты ввозных таможенных пошлин, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, но не ранее 1 января 2019 года. Нормы законопроекта в части организации электронного взаимодействия таможенных органов и плательщиков начнут применяться не ранее 1 января 2019 года.