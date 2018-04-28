Премьер анонсировал обсуждение повышения пенсионного возраста

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью ведущему программы Вести в субботу Сергею Брилеву

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью ведущему программы Вести в субботу Сергею Брилеву

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Правительство стоит на пороге обсуждения вопроса о повышении пенсионного возраста, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1".

Он пояснил, что консультации продолжаются не один год. "Экспертиза уже достаточно серьезная проведена всех этих вопросов. Так что мы, в общем, на пороге того, чтобы начать это обсуждать уже на законодательном уровне", — сказал глава кабмина.

По его словам, решение придется принимать так или иначе, но, чтобы не привнести дисбаланс в пенсионную систему и не спровоцировать отрицательные настроения среди населения, делать это следует аккуратно.

Премьер напомнил, что прописанный в законе пенсионный возраст — 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин — был установлен в 1940-х годах, когда средняя продолжительность жизни составляла 40 лет.

Повышение пенсий

По мнению Медведева, существующая пенсионная система работает, хотя и она и не идеальна. "Несмотря на все треволнения, несмотря на ситуацию в экономике, несмотря на целый ряд неблагоприятных факторов, все пенсионные обязательства сохраняются, обеспечиваются и исполняются", — сказал он.

Ранее глава Пенсионного фонда Антон Дроздов заявлял, что одной из задач нового правительства, которое будет сформировано после инаугурации президента России 7 мая, станет проработка повышения пенсий.

"Вопросы дальнейшего совершенствования пенсионной системы: и пенсионный возраст, и индексация работающим-неработающим, но самое главное, как повысить пенсии, ведь президент же сказал, что индексация должна быть выше инфляции — это вопросы, которые будут в фокусе внимания нового правительства", — сказал он.

Он напомнил о заявлении Медведева, согласно которому пенсионный вопрос не закрыт.

"Решения уже назрели"

В заключительной части своего отчета перед Госдумой 11 апреля Медведев рассказал о дискуссии по поводу пенсионного возраста.

Председатель правительства заявил, что вопрос повышения в России пенсионного возраста обсуждается, резких и непродуманных действий в этой сфере быть не должно, но такого рода решения уже назрели.

"Государство, исполнительная власть должны все-таки ориентироваться на существующие реалии. Такого рода решения, я думаю, уже назрели, их нужно обсуждать и по ним нужно определяться", — сказал Медведев, отвечая на вопросы парламентариев.

Повышение пенсионного возраста в России связано со средней продолжительностью жизни в стране, которая выросла на 30 лет с момента принятия последнего решения на эту тему, пояснил глава кабмина.

По его словам, вопрос о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам также не закрыт.