СМИ узнали об отсрочке пошлин США на импорт металлов для ряда стран

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа может продлить после 1 мая отсрочку импортных пошлин на сталь и алюминий для ряда стран, в частности, для Канады и Мексики, пишет телеканал CNBC со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
"Сроки продления могут различаться для каждой страны в зависимости от достигнутого в переговорах прогресса по этому и другим торговым вопросам", — приводит телеканал слова источника, знакомого с ходом переговоров.
Что касается Южной Кореи, то эти пошлины для нее будут отменены на постоянной основе, поскольку страна согласилась на квоты в рамках нового торгового соглашения, сообщает телеканал.
Администрация президента США также поинтересовалась у других стран, на какие квоты они могли бы согласиться. "Квоты являются одним из главных пунктов переговоров с каждой страной из списка тех, для кого действие тарифов приостановлено", — цитирует телеканал источника.