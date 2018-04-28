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Экономика

Медведев назвал главные достижения правительства за шесть лет

13:1128.04.2018
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© РИА Новости / Александр АстафьевПерейти в фотобанкДмитрий Медведев проводит заседание правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. 28 апреля 2018Дмитрий Медведев проводит заседание правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. 28 апреля 2018
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Сохранение экономической стабильности и низкий уровень инфляции назвал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одними из главных достижений правительства за прошедшие шесть лет.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью ведущему программы Вести в субботу Сергею Брилеву
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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России в чем-то можно поучиться американскому прагматизму, считает Медведев
"Цены растут всего на 2,5%, если брать усреднённый показатель по стране, это самый низкий показатель инфляции за всю историю нашего государства. Притом что мы даже таргетировали, как принято говорить, несколько более высокие цифры. Но 2,5 — это совсем низкая цифра", — сказал Медведев в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1".

Как отметил он, речь идет не только о ценах на продукты, но и на услуги, а также о возможности получать кредиты для предприятий. "Низкая инфляция позволяет Центральному банку снижать ключевую ставку. Стало быть, эффективные коммерческие кредитные ставки уже тоже находятся в разумных пределах, чуть больше 10%. А если, например, взять такой важнейший показатель, как ипотечная ставка, то тоже впервые за всю историю она опустилась ниже 10%. Я считаю, что это очень хороший показатель", — сказал премьер.

Он подчеркнул, что правительство в этот период, несмотря на противодействие внешних сил, исполняло социальные обязательства. "Если бы мы не смогли обеспечить общеэкономическую стабильность, нам бы пришлось принимать крайне непопулярные меры. Но мы этого избежали. В том числе — и прежде всего — за счёт того, что мы сохранили управляемость экономикой и позволили нашему экономическому росту всё-таки выйти на те параметры, о которых я только что сказал. Так что, если говорить об оценке макроэкономического регулирования, которым занималось правительство в этот период, я считаю, мы своих целей достигли", — сказал Медведев.

"За этот промежуток нам удалось обеспечить не очень большой — меньше, чем мы надеялись, меньше, чем было установлено плановыми показателями, — но всё-таки достаточно устойчивый рост экономики. В прошлом году этот рост составил 1,5%, а если говорить о первом квартале текущего года, то в целом и рост промышленности около 2%, и рост оборота торговли где-то 2 с небольшим процента, сельское хозяйство растёт уже — 2,5%. Это суммарно очень хороший показатель", — подчеркнул Медведев.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью ведущему программы Вести в субботу Сергею Брилеву
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Медведев рассказал о выполнении задач, поставленных Путиным
Глава кабмина высказался об успехах в медицине. Он отметил, что в 2007 году, когда в государстве начали заниматься нацпроектами, проводилось порядка 100 тысяч высокотехнологичных медицинских операций в год, а сейчас их количество выросло до миллиона. "Если раньше для того, чтобы сделать операцию, связанную с сердцем, иные хирургические манипуляции произвести, нужно было ехать или в центр, в Москву и Петербург, или за границу, то сейчас эти операции делаются практически в каждом региональном центре. Почему? Потому что мы построили центры высокотехнологичной медицинской помощи", — сказал премьер.

Он отметил, что развивается дистанционная медицина, а помимо этого построено большое количество сельских амбулаторных центров, строятся перинатальные центры. "Так что медицина, на мой взгляд, за эти годы сделала существенный шаг вперёд", — сказал Медведев.

Правительство постаралось сделать так, чтобы не снизились доходы населения. "За счёт чего? За счёт исполнения указов президента по увеличению зарплат различным категориям бюджетников. Всё-таки это не самые богатые люди в нашей стране. Все те показатели, которые были заложены по зарплатам для категорий бюджетников, исполнены", — сказал Медведев.

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Экономика
Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Владимир Ф. Быченков
Не могу понять, чем стабильность отличается от застоя, если темпы роста - мизерные?
13:16
28.04.2018
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eliseevalex
1. Я не вижу низкой инфляции, реальное положение дел в этом смысле можно назвать катастрофой.
2. Много слов о поддержке реального сектора экономики и малого бизнеса,, импортозамещении, на деле ничего, даже слова такого нет в умах наших, мы продолжаем жрать пластиковый импорт, сделанный мз нашего газа, такой вот товарооборот...
3. Медицина умирает, но на бумаге все круто, смотрите подробности в реальном мире
4. Стоит чем заняться, тобой начинают заниматься бюрократы с намеком на материальное вознаграждение
5. За счет подъема зарплаты бюджетникам ничего не улучшить, если нет экономики, это лишь разгоняет инфляцию
но че это я умничаю? Мне пора к станку...
13:23
28.04.2018
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