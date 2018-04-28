В Кремле не рассматривают вариант национализации "Русала"

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Вариант национализации "Русала" в Кремле не рассматривается, сигналов от собственников компании о желании пойти по такому пути не было, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос, рассматривается ли в Кремле вариант национализации "Русала", допускается ли такой вариант, Песков сказал: "Нет, такой вариант не рассматривается".
"Что касается национализации, то дело в том, что мы с вами не видели и не слышали желаний собственников и основных акционеров пойти по пути национализации, в данном случае нужно ориентироваться не только на государство, но и на самих собственников", — добавил он.
"В этом плане мы каких-то сигналов не получали", — заключил пресс-секретарь президента РФ.