Медведев рассказал об импортозамещении в машиностроении

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Импортозамещение в сфере сельхозтехники и железнодорожного машиностроения в России составляет 90-95%, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью "Россия 1", подводя итоги работы нынешнего правительства.

"Что получилось за эти шесть лет: сельхозмашиностроение — это комбайны, тракторы, различного рода сельхозоборудование, которое мы брали за валюту, — сейчас у нас эта отрасль растёт темпом 300% за этот период… Наше железнодорожное машиностроение за этот период выросло на 200%. Если говорить об этом показателе, мы практически, я думаю, на 90-95% закрываем свой рынок. Это и есть то самое импортозамещение", — сказал Медведев.

При этом он отметил, что речь уже идет об инновационном производстве, а не о советском качестве, это уже вполне конкурентоспособная продукция.

"Я с удивлением обнаружил, что даже наши отдельные виды сельхозтехники поставляются в страны ЕС. А мы до этого, естественно, всё покупали там. А сейчас туда", — добавил премьер.

В числе других отраслей, которые за последние шесть лет показала хороший результат, Медведев назвал фармацевтическую промышленность, там рост составил около 80%.

"Я уж не говорю про химию, энергетику. Несмотря на все условия, несмотря на жёсткий отбор, который существует в мире, мы всё-таки сохраняем за собой, как экспортная страна, важнейшие позиции. По экспорту газа мы первая страна в мире… По нефти второе место в мире. Одно время и первое было, сейчас второе место в мире. И по экспорту угля третье место в мире", — отметил Медведев.