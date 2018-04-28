МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Стоимость строительства "Силы Сибири" в текущих ценах оценивается в 1,1 триллиона рублей, сообщил начальник управления департамента строительства "Газпрома" Андрей Воробьев.

"На весь период строительства магистральный газопровод "Сила Сибири" в текущих ценах оценивается в 1,1 триллиона рублей (с учетом НДС — ред.)", — сказал Воробьев в ходе телефонной конференции.

Он отметил, что освоение Чаяндинского месторождения оценивается в 450 миллиардов рублей, стоимость строительства Амурского газоперерабатывающего завода — 950 миллиардов рублей.

"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставки газа должны начаться 20 декабря 2019 года.

Строительство Амурского ГПЗ в районе города Свободный Амурской области началось в октябре 2015 года, ввод в эксплуатацию запланирован на 2021 год. ГПЗ будет крупнейшим в мире производителем гелия. На предприятие по газопроводу "Сила Сибири" будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, создаваемых "Газпромом" в рамках реализации Восточной газовой программы.