МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Олег Дерипаска может отказаться от контроля над "Русалом" из-за санкций США, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Как пишет газета, бизнесмен начал переговоры с партнерами по "Русалу" о расторжении акционерного соглашения.
Ранее стало известно, что Дерипаска решил снизить долю в холдинге En+, который владеет 40% "Русала", ниже 50%. Кроме того, бизнесмен согласился с предложением председателя компании лордом Грегом Баркером покинуть совет директоров и поддержать назначение нескольких новых директоров, которые получат большинство в совете.
В минфине США, комментируя решение Дерипаски, заявили, что сокращение доли в En+ не обязательно приведет к исключению этой компании из санкционного списка. В ведомстве напомнили свои предыдущие разъяснения о том, что компанию "Русал" могут исключить из списка только через "лишение Олегом Дерипаской контроля над "Русалом" и отказом от него".
Санкции против российского бизнеса
Включение в список ведет за собой заморозку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, в том числе операции с долговыми и долевыми инструментами.