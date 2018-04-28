МОСКВА, 28 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Минфин 25 апреля реализовал облигации федерального займа (ОФЗ) на 30,1 миллиарда рублей — спрос втрое превысил предложение. Еще недавно инвесторы активно распродавали российский госдолг, теперь же интерес к нему зашкаливает. Почему участники рынка бросились скупать ОФЗ и куда подевались панические настроения — в материале РИА Новости.

Волна распродаж

В середине апреля инвесторы избавлялись от российских активов. Помимо санкций против ведущих компаний, нервозности участникам рынка добавило то, что США рассматривали более серьезные ограничения — по сделкам с облигациями федерального займа. Негатив усилило и обострение обстановки в Сирии. Инвесторы массово выходили из российских акций и облигаций. Доходности подскочили до пиковых значений, ОФЗ продавали все — и отечественные инвесторы, и нерезиденты.

На фоне масштабных распродаж облигаций федерального займа 11 апреля Минфин отказался от их размещения — впервые с августа 2015 года. Продажи возобновились 17 апреля в небольшом объеме — 20 миллиардов рублей. Занять, впрочем, удалось лишь 13 миллиардов.

Вторую попытку выйти на рынок займов после ужесточения санкций предприняли в среду, 25 апреля. Минфин продал ОФЗ на 30,1 миллиарда рублей.

Хотя предложение увеличили в полтора раза, спрос перекрыл его более чем втрое. Инвесторы выставили заявки на 98,9 миллиарда рублей, полностью раскупив и шестилетние классические ОФЗ, и бумаги, привязанные к инфляции.

Нет проблем с платежеспособностью

В частности, средневзвешенная доходность бумаг с погашением в феврале 2024 года составила 7,08% годовых. По словам Сергея Хестанова, советника гендиректора по макроэкономике "Открытие Брокер", такая доходность указывает на то, что большая часть серьезных кредиторов не верит в какие-то проблемы с платежеспособностью России.

"Нет оснований ждать потрясений, которые даже чисто теоретически могли бы повлиять на платежеспособность Российской Федерации", — отмечает он.

По его мнению, поведение инвесторов с самого начала указывало на то, что они не рассчитывают на самый негативный сценарий с санкциями.

Обстановка нормализовалась

Действительно, стало ясно, что ограничений на сделки с российским госдолгом не последует. Минфин США признал: это в первую очередь невыгодно американским участникам рынка, которые получают неплохую прибыль. Опасения прямого военного конфликта в Сирии утихли, геополитические риски, учитываемые инвесторами, пошли на спад.

Кроме того, есть вероятность, что США ослабят новые санкции. В частности, как отметили в американском Минфине, смягчение штрафных мер против "Русала" возможно, если Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией.

Не исключено, что пересмотреть санкции США придется и под давлением Европы. Германия, Италия и Ирландия уже заявили, что на их рынках ограничения скажутся негативно. Потери немецких компаний могут достичь полутора миллиардов евро, Германия все настойчивее требует от Вашингтона отменить свое решение.

Интерес инвесторов к российским ОФЗ обусловлен прежде всего их высокой по сравнению с бумагами развитых стран доходностью, подразумевающей и более высокие риски.

Тем не менее цифры говорят сами за себя. Трехкратное превышение спроса явно свидетельствует о том, что участники рынка готовы рисковать и не рассматривают риски как запредельные — скорее как нормальные.

"Доходность остается привлекательной, тем более что, вероятнее всего, в ближайшее время снижение ставок Банком России не будет сильно давить на общую доходность", — указывает Александр Егоров, валютный стратег TeleTrade.

Сработали и законы рынка: на волне массового закрытия позиций по российским бумагам стоимость ОФЗ опустилась до минимумов. Это пробудило интерес тех, кто готов рисковать в текущих условиях, чтобы потом получить максимальную прибыль.

Без ценовых премий

Высокий спрос на российские долговые бумаги связан и с предстоящими длинными выходными — следующий аукцион состоится лишь 15 мая. Аналитики обращают также внимание на то, что, несмотря на достаточно высокий спрос, размещения проводились без ценовых премий к вторичному рынку. Это говорит об отсутствии ожиданий дальнейшего роста доходности и увеличения рисков.

В мае — после перерыва — спрос на российский госдолг вновь может оказаться высоким: на рынке возникнет дефицит предложения.

"С учетом тенденции на понижение ключевых ставок в России длинные ОФЗ выглядят привлекательно. С точки зрения геополитики пока все относительно спокойно. Осталось лишь открыть чемпионат мира по футболу", — отмечает Сергей Королев, аналитик "Алор Брокер".

Увеличит ли Минфин объем предложения бумаг, чтобы удовлетворить возросший спрос? Необязательно. Регулятор руководствуется главным образом тем, какой объем пополнений нужен бюджету. А особой необходимости массово привлекать средства России нет ввиду низкого дефицита бюджета.