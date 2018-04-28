РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Здоровый ажиотаж: почему инвесторы скупили российский госдолг

08:0028.04.2018
(обновлено: 10:00 28.04.2018)
346024
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкКотировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи. Архивное фотоКотировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Минфин 25 апреля реализовал облигации федерального займа (ОФЗ) на 30,1 миллиарда рублей — спрос втрое превысил предложение. Еще недавно инвесторы активно распродавали российский госдолг, теперь же интерес к нему зашкаливает. Почему участники рынка бросились скупать ОФЗ и куда подевались панические настроения — в материале РИА Новости.

Волна распродаж

Здание Всемирного банка в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
Чужой интерес: почему Россия отказалась дать денег Всемирному банку
В середине апреля инвесторы избавлялись от российских активов. Помимо санкций против ведущих компаний, нервозности участникам рынка добавило то, что США рассматривали более серьезные ограничения — по сделкам с облигациями федерального займа. Негатив усилило и обострение обстановки в Сирии. Инвесторы массово выходили из российских акций и облигаций. Доходности подскочили до пиковых значений, ОФЗ продавали все — и отечественные инвесторы, и нерезиденты.

На фоне масштабных распродаж облигаций федерального займа 11 апреля Минфин отказался от их размещения — впервые с августа 2015 года. Продажи возобновились 17 апреля в небольшом объеме — 20 миллиардов рублей. Занять, впрочем, удалось лишь 13 миллиардов.

Вторую попытку выйти на рынок займов после ужесточения санкций предприняли в среду, 25 апреля. Минфин продал ОФЗ на 30,1 миллиарда рублей.

Хотя предложение увеличили в полтора раза, спрос перекрыл его более чем втрое. Инвесторы выставили заявки на 98,9 миллиарда рублей, полностью раскупив и шестилетние классические ОФЗ, и бумаги, привязанные к инфляции.

Нет проблем с платежеспособностью

В частности, средневзвешенная доходность бумаг с погашением в феврале 2024 года составила 7,08% годовых. По словам Сергея Хестанова, советника гендиректора по макроэкономике "Открытие Брокер", такая доходность указывает на то, что большая часть серьезных кредиторов не верит в какие-то проблемы с платежеспособностью России.

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкМинистерство финансов России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Министерство финансов России

"Нет оснований ждать потрясений, которые даже чисто теоретически могли бы повлиять на платежеспособность Российской Федерации", — отмечает он.

По его мнению, поведение инвесторов с самого начала указывало на то, что они не рассчитывают на самый негативный сценарий с санкциями.

Обстановка нормализовалась

Действительно, стало ясно, что ограничений на сделки с российским госдолгом не последует. Минфин США признал: это в первую очередь невыгодно американским участникам рынка, которые получают неплохую прибыль. Опасения прямого военного конфликта в Сирии утихли, геополитические риски, учитываемые инвесторами, пошли на спад.

Алюминиевый слиток в литейном цехе завода Русал в Красноярске
© REUTERS / Ilya Naymushin/File Photo
Гибнут за металл: как санкции против "РусАла" хоронят европейский бизнес

Кроме того, есть вероятность, что США ослабят новые санкции. В частности, как отметили в американском Минфине, смягчение штрафных мер против "Русала" возможно, если Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией.

Не исключено, что пересмотреть санкции США придется и под давлением Европы. Германия, Италия и Ирландия уже заявили, что на их рынках ограничения скажутся негативно. Потери немецких компаний могут достичь полутора миллиардов евро, Германия все настойчивее требует от Вашингтона отменить свое решение.

© AFP 2018 / Karen BleierЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
© AFP 2018 / Karen Bleier
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне

Интерес инвесторов к российским ОФЗ обусловлен прежде всего их высокой по сравнению с бумагами развитых стран доходностью, подразумевающей и более высокие риски.

Тем не менее цифры говорят сами за себя. Трехкратное превышение спроса явно свидетельствует о том, что участники рынка готовы рисковать и не рассматривают риски как запредельные — скорее как нормальные.

"Доходность остается привлекательной, тем более что, вероятнее всего, в ближайшее время снижение ставок Банком России не будет сильно давить на общую доходность", — указывает Александр Егоров, валютный стратег TeleTrade.

Сработали и законы рынка: на волне массового закрытия позиций по российским бумагам стоимость ОФЗ опустилась до минимумов. Это пробудило интерес тех, кто готов рисковать в текущих условиях, чтобы потом получить максимальную прибыль.

© Fotolia / serg11Пачки денег
© Fotolia / serg11
Пачки денег

Без ценовых премий

Высокий спрос на российские долговые бумаги связан и с предстоящими длинными выходными — следующий аукцион состоится лишь 15 мая. Аналитики обращают также внимание на то, что, несмотря на достаточно высокий спрос, размещения проводились без ценовых премий к вторичному рынку. Это говорит об отсутствии ожиданий дальнейшего роста доходности и увеличения рисков.

В мае — после перерыва — спрос на российский госдолг вновь может оказаться высоким: на рынке возникнет дефицит предложения.

"С учетом тенденции на понижение ключевых ставок в России длинные ОФЗ выглядят привлекательно. С точки зрения геополитики пока все относительно спокойно. Осталось лишь открыть чемпионат мира по футболу", — отмечает Сергей Королев, аналитик "Алор Брокер".

Увеличит ли Минфин объем предложения бумаг, чтобы удовлетворить возросший спрос? Необязательно. Регулятор руководствуется главным образом тем, какой объем пополнений нужен бюджету. А особой необходимости массово привлекать средства России нет ввиду низкого дефицита бюджета. 

Комментировать
Экономика
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
True Story
Когда доллар будет падать? :)
08:49
28.04.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена