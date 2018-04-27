Путин рассказал о возможном регулировании производства

С-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр — РИА Новости. При регулировании производства нельзя скатиться к новому изданию советского Госплана, который нанес значительный ущерб экономике, заявил президент России Владимир Путин.

"То, что чрезвычайно важно для государств — это и в сфере обеспечения безопасности, некоторых других критических направлениях — это льготирование. Мы этим и занимаемся. Есть и другие способы избежать негативных явлений, связанных с перепроизводством, но ни в коем случае нам нельзя скатиться к новому изданию советского Госплана. Там уже все настолько все регламентировали, что это просто убило, собственно говоря, в значительной степени, нанесло ущерб экономике. И мы, конечно, не можем это повторять", — сказал Путин на встрече с Советом законодателей.