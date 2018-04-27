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Экономика

Индия проявила интерес к развитию среднего бизнеса совместно с Россией

16:1327.04.2018
(обновлено: 16:22 27.04.2018)
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© РИА Новости / Евгений БерекаИндия. Нью-Дели. Архивное фотоИндия. Нью-Дели. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Берека

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 апр — РИА Новости. Индия проявляет значительный интерес к совместному развитию с РФ среднего производственного бизнеса, рассказал РИА Новости в кулуарах проходящего в Нью-Дели 21-го общего собрания Международного делового конгресса (МДК) вице-президент Торгово-промышленной палаты России Дмитрий Курочкин.

Обоюдный настрой на сотрудничество

"Мы делаем ставку, в основном, на развитие именно среднего производственного бизнеса. В этой сфере мы видим очень значительный интерес со стороны наших индийских партнеров. Мне неоднократно доводилось встречаться с индийскими коллегами на форуме "Иннопром", который традиционно проходит в Екатеринбурге в июле. Я часто бываю на предприятиях в регионах России, и мы постоянно сталкиваемся с тем, что либо российские предприниматели проявляют заинтересованность в выходе на индийский рынок, либо индийские предприниматели обращаются к нам за деловыми контактами", — заявил Курочкин.

Комплекс ПВО С-400 Триумф. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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По словам вице-президента ТПП РФ, работа над укреплением деловых связей наших двух стран ведется непрерывно и на различных уровнях. "При Торгово-промышленной палате России действует Деловой совет по сотрудничеству с Индией, который постоянно находится в контакте с индийскими предпринимателями. Кроме того, президент Палаты Сергей Катырин возглавляет российскую часть Делового совета БРИКС, а в 2016 году он принял активное участие в заседании саммита объединения", — напомнил собеседник агентства.

Он отметил, что проделанная в тот год работа принесла немалые результаты, придав мощный импульс развитию российско-индийскиих деловых связей, прежде всего, между представителями малого и среднего бизнеса.

Россия готова к конкретике

Подводя итог состоявшихся накануне встреч с представителями профильных индийских ведомств, Курочкин сообщил, что российская сторона на них подтвердила готовность предоставить предпринимателям из Индии "более полную информацию по различным отраслям промышленности и экономики в целом, а также по оценке конкурентоспособности продукции РФ".

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© РИА Новости / Валерий Мельников
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"Таким образом, мы готовы дать именно ту информацию, которая крайне необходима индийскому бизнесу для принятия решений по возможному сотрудничеству", — пояснил замглавы ТПП РФ.

Он назвал "принципиально важным" тот факт, что принимающей стороной 21-го общего собрания МДК стала компания SREI Infrastructure Finance Ltd., которая наряду с Внешэкономбанком является базовой организацией для создания российско-индийского инвестиционного фонда в сфере высоких технологий.

"Сегодня мы встречались с управляющим директором и председателем компании господином Канориа. Мы договорились провести переговоры о возможном наполнении портфеля заказов для данного фонда. В Торгово-промышленной палате России мы уже шесть лет развиваем собственный проект, который получил название "инвестопроводящей инфраструктуры на базе ТПП РФ". Он представляет собой двусторонний конвейер инвестиционных проектов от российских регионов потенциальным инвесторам — и наоборот", — рассказал собеседник агентства.

Беспроигрышное партнерство

Говоря о перспективах развития делового сотрудничества России и Индии на ближайшие годы, Курочкин сказал, что выступавшие на собрании МДК представители индийских предприятий отмечали "огромный потенциал для сотрудничества". В целом, подчеркнул вице-президент ТПП РФ, громадный масштаб экономики этой южноазиатской страны "делает все российско-индийские связи беспроигрышными в среднесрочной перспективе".

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© МИД России
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"Две недели назад на площадке "Экспоцентра" состоялся Национальный нефтегазовый форум, в рамках которого были анонсированы несколько очень значимых проектов", — напомнил Курочкин.

По его словам, сегодня РФ и Индия реализуют значительное число проектов в самых различных сферах, среди которых — энергоэффективность и энергосбережение, информационные технологии, фармацевтика, недвижимость и другие.

"Проектов достаточно много, и не хотелось бы упоминать какие-то отдельные с тем, чтобы не обиделись другие", — добавил в заключение Курочкин.

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