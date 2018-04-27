Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
В прошлом году Центробанк снижал ключевую ставку шесть раз, в сумме на 2,25 процентного пункта, а в этом году — уже дважды, в феврале и марте, оба раза на 0,25 процентного пункта. При этом в марте регулятор дал сигнал, что может взять несколько пауз в снижении.
Аналитики, опрошенные РИА Новости, на этот раз однозначно ожидали сохранения ставки на прежнем уровне на фоне апрельской волатильности на финансовых рынках и ослабления рубля. Однако в дальнейшем, считают они, Центробанк продолжит курс на смягчение денежно-кредитной политики.
Рубль практически не отреагировал на повышение ключевой ставки. Cпустя десять минут после оглашения решения Центробанка он несколько ускорил рост на фоне дорогой нефти: к 13:41 курс доллара расчетами "завтра" снижался на 13 копеек, до 62,59 рубля, курс евро — на 23 копейки, до 75,63 рубля.