Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.

"Годовая инфляция остается на низком уровне", — отмечается в сообщении.

В прошлом году Центробанк снижал ключевую ставку шесть раз, в сумме на 2,25 процентного пункта, а в этом году — уже дважды, в феврале и марте, оба раза на 0,25 процентного пункта. При этом в марте регулятор дал сигнал, что может взять несколько пауз в снижении.

Аналитики, опрошенные РИА Новости, на этот раз однозначно ожидали сохранения ставки на прежнем уровне на фоне апрельской волатильности на финансовых рынках и ослабления рубля. Однако в дальнейшем, считают они, Центробанк продолжит курс на смягчение денежно-кредитной политики.

В начале апреля США ввели новый пакет антироссийских санкций. Это вызвало волатильность на рынках и резкое падение курса рубля. Так, 11 апреля доллар поднимался более 65 рублей, а евро — выше 80. Однако, по словам первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой, это не создало рисков для стабильности российской финансовой системы и рынков. При этом в Банке России не исключили, что ослабление рубля станет фактором более быстрого приближения инфляции к годовой отметке в четыре процента, но оценили риски превышения этой цели как невысокие.

Рубль практически не отреагировал на повышение ключевой ставки. Cпустя десять минут после оглашения решения Центробанка он несколько ускорил рост на фоне дорогой нефти: к 13:41 курс доллара расчетами "завтра" снижался на 13 копеек, до 62,59 рубля, курс евро — на 23 копейки, до 75,63 рубля.