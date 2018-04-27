Россия может снять ограничения по поставщикам томатов из Турции с 1 мая

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Россельхознадзор считает возможным разрешить с 1 мая ввоз томатов из Турции без ограничений по предприятиям, сообщается на сайте ведомства.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что считает возможным под гарантии Министерства продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турецкой республики разрешить с 1 мая 2018 года ввоз на территорию Российской Федерации томатов происхождением Турецкая Республика без ограничений по предприятиям из мест производства, свободных от томатной моли (Tuta absoluta)", — говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, на сегодняшний день из Турции в Россию ввезено 17 тысяч тонн томатов. Квота для турецких поставщиков составляет 50 тысяч тонн в год.