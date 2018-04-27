Роспатент получил пять заявок на регистрацию товарного знака "Новичок"

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) в марте-апреле получила пять заявок на регистрацию торгового знака "Новичок", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Заявки поданы со стороны компаний ООО "Виноконьячный завод "Альянс — 1892", ООО "Объединение "Золотой Бренд", ООО "ЛИГАЛ АРТ", ОАО "СИБИАР" и от частного лица — Виктории Алексеевны Воскобойниковой. В заявках указывается написание товарного знака "Новичок", "Novichok", "Novichek". Заявки были поданы 20 и 27 марта, 3, 5, 6 апреля.

"Заявки касаются алкогольной и безалкогольной продукции, фармацевтических изделий. В 2018 году заявки поступили в марте-апреле", — рассказали в пресс-службе.

Ранее в пятницу о том, что название вещества "Новичок", которым, по мнению британских властей и СМИ, были отравлены Скрипали, намерены запатентовать в России, рассказал в интервью РИА Новости глава ЗАТО Шиханы Андрей Татаринов. Он сообщил, что дал команду администрации города проработать вопрос о патентовании бренда "Новичок" в качестве торговой марки для бытовой химии.

В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Британские СМИ сообщали, что химическое вещество "Новичок", которым могли быть отравлены Скрипали, якобы произведено на объекте "Шиханы" в Саратовской области.