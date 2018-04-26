Кабмин одобрил проект соглашения об энергосотрудничестве с Монголией

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Кабмин РФ одобрил проект соглашения с правительством Монголии о сотрудничестве в области электроэнергетики, говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Одобренный проект соглашения предусматривает среди прочего сотрудничество в проработке строительства электросетей на территории обеих стран. Также речь идет о сотрудничестве при реализации совместных проектов реконструкции и модернизации электрогенерации в России и Монголии, поставках электроэнергии, строительстве электростанций и электросетей (в том числе для поставок электроэнергии в третьи страны), оценке целесообразности создания единого рынка электроэнергии и мощности.

Кроме того, предусмотрено сотрудничество двух стран "в инвестиционных проектах по строительству новых генерирующих объектов и приобретение долей в рамках акционирования объектов электроэнергетики". Предполагается, что срок действия соглашения составит пять лет. По его истечении действие соглашения автоматически продлится на следующие пять лет, если одна из сторон не пожелает выйти из него.

Правительство РФ в своем распоряжении поручило Минэнерго с участием министерства иностранных дел провести переговоры с монгольской стороной и подписать соглашение, когда будет достигнута соответствующая договоренность.

Монголия хочет построить гидроэлектростанцию на реке Селенга и ее притоках, впадающих в Байкал, однако российская сторона неоднократно заявляла о высоких экологических рисках проекта. При этом Россия выражает готовность оказать содействие Монголии в компенсации недостатка электроэнергии в этой стране. Один из вариантов — строительство воздушной линии электропередачи из России в Монголию.

Ранее Минэнерго РФ подготовило проект соглашения с Монголией о поставках электроэнергии как альтернативу строительству ГЭС на реке Селенга. В феврале российско-монгольская рабочая группа в сфере энергетики согласовала проект межправительственного соглашения.