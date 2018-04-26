Кабмин одобрил проект соглашения об энергосотрудничестве с Монголией

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Кабмин РФ одобрил проект соглашения с правительством Монголии о сотрудничестве в области электроэнергетики, говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Кроме того, предусмотрено сотрудничество двух стран "в инвестиционных проектах по строительству новых генерирующих объектов и приобретение долей в рамках акционирования объектов электроэнергетики". Предполагается, что срок действия соглашения составит пять лет. По его истечении действие соглашения автоматически продлится на следующие пять лет, если одна из сторон не пожелает выйти из него.
Правительство РФ в своем распоряжении поручило Минэнерго с участием министерства иностранных дел провести переговоры с монгольской стороной и подписать соглашение, когда будет достигнута соответствующая договоренность.
Ранее Минэнерго РФ подготовило проект соглашения с Монголией о поставках электроэнергии как альтернативу строительству ГЭС на реке Селенга. В феврале российско-монгольская рабочая группа в сфере энергетики согласовала проект межправительственного соглашения.