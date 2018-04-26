Посол Италии и глава "Газпрома" обсудили сотрудничество в энергетике

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Посол Италии в России Паскуале Терраччано сообщил, что на недавней встрече с Алексеем Миллером обсуждалось сотрудничество "Газпрома" и ряда итальянских энергетических компаний, а также цены на газ в Европе.

"Мы изучили большие возможности сотрудничества "Газпрома" и различных итальянских компаний, таких как Snam и Maire Tecnimont. Мы также поговорили о ценах на газ", — сказал посол в интервью итальянской газете Repubblica.

По словам дипломата, с развитием проекта "Северный поток-2" цены на газ на юге Европы могут оказаться выше, чем на севере, и тогда итальянские расходы в области энергетики могут вырасти.

"С "Северным потоком-2" существует риск, что цены на юге Европы будут выше, чем на севере континента, и Италия в таком случае столкнется с повышенными энергетическими расходами. Мы попросили модифицировать цены так, чтобы сохранить равенство условий для операторов энергетической сферы Европы. Сейчас идут переговоры", — отметил Терраччано.