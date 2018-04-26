ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, следует из пресс-релиза регулятора.

Ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%. Решения совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных РИА Новости.

ЕЦБ также сохранил объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) на уровне 30 миллиардов евро ежемесячно по сентябрь 2018 года, как и ожидали аналитики.

О дальнейших мерах монетарной политики глава регулятора Марио Драги расскажет на пресс-конференции в 15.30 мск.