Россия и Турция обсуждают увеличение поставок вертолетов Ка-32

АНТАЛЬЯ, 26 апр – РИА Новости. Россия и Турция обсуждают расширение поставок вертолетов Ка-32, Анкара может приобрести ещё пять таких машин, заявил журналистам в четверг в ходе авиасалона Eurasia Airshow-2018 гендиректор холдинга "Вертолёты России" Андрей Богинский.

"Турецкие коллеги заинтересованы в расширении своего парка вертолетов Ка-32 для пожаротушения и спецоперации. У нас сейчас контракт на три машины — рассматривается вопрос об увеличении парка до 7-8 штук, то есть ещё четыре — пять машин", — сказал он.

Богинский пояснил, что новые поставки Ка-32 в Турцию могут начаться в 2019 году. Глава "Вертолетов России" добавил, что турецкая сторона также заинтересована в закупках отечественных многоцелевых вертолётов "Ансат".

"Они также очень заинтересованы в "Ансатах". Но мы договорились приступить к переговорам по этим машинам, когда закончатся поставки Ка-32", — отметил он.

Холдинг "Вертолёты России" 26 января сообщил, что Россия в этом году поставит Турции три противопожарных вертолёта Ка-32А11ВС. В настоящее время на Кумертауском авиационном производственном предприятии уже собран и готовится к передаче турецкой компании Kaan Air первый Ка-32А11BC, вторая и третья машины будут переданы заказчику до конца года.

Впоследствии Росавиация и генеральный директорат гражданской авиации (DGCA) Турции также подписали соглашение, предусматривающее поставки Ка-32 Анкаре.

Согласно документу, поставка всех трех вертолетов будет осуществлена в 2018 году. Планируется, что данные машины будут использоваться для выполнения противопожарных операций.

"Подписанное сегодня соглашение открывает для "Вертолетов России" новый сегмент рынка – это будет первая поставка гражданской вертолетной техники в Турцию, и я уверен, что не последняя. Ка-32А11BC отлично зарекомендовал себя в борьбе с пожарами по всему миру, и мы готовы обеспечить его успешную эксплуатацию и в Турции", – подчеркнул генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, слова которого приводит пресс-служба.

Он также напомнил, что в настоящее время в Турции эксплуатируется 19 российских вертолетов типа Ми-17, все они стоят на вооружении турецкой жандармерии.

Средний многоцелевой вертолет Ка-32А11BC с соосной схемой несущих винтов предназначен для выполнения специальных поисково-спасательных и высотно-монтажных работ, сложнейших мероприятий по пожаротушению, транспортировки груза внутри фюзеляжа и на внешней подвеске, трелевки леса, эвакуации больных и пострадавших, а также патрулирования и поддержки операций спецслужб.