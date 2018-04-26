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Экономика

Роснефть вернула лидерство по капитализации на фоне роста дивидендов

14:2526.04.2018
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСтенд компании Роснефть. Архивное фотоСтенд компании Роснефть. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. "Роснефть" вернула уверенное лидерство по капитализации среди российских компаний нефтегазового сектора на фоне решений совета директоров, рекомендовавшего повысить дивиденды за 2017 год до 50% чистой прибыли по МСФО.

На таком позитивном фоне рост цены акций компании может продолжиться, и она обновит исторический максимум в районе 426 рублей, удерживающийся с января 2017 года, оценивают эксперты.

По состоянию на начало торгов четверга 26 апреля рыночная капитализация крупнейшей российской нефтяной компании равнялась 3,968 триллиона рублей (63 миллиарда долларов), "Лукойла" — 3,476 триллиона рублей (55,2 миллиарда долларов), "Газпрома" — 3,420 триллиона рублей (54,4 миллиарда долларов).

Решение по дивидендам

Совет директоров "Роснефти" предварительно утвердил годовой отчет компании за 2017 год, согласно которому чистая прибыль компании по МСФО выросла на 27,6% по сравнению с 2016 годом, до 222 миллиардов рублей.

По итогам первого полугодия 2017 года уже выплаченные дивиденды составили 3,83 рубля на акцию, что в общей сложности равняется 40,6 миллиарда рублей, или примерно 50% прибыли "Роснефти" по МСФО за полугодие.

Автомобиль для перевозки топлива компании Роснефть в аэропорту Внуково. архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Годовому собранию акционеров совет директоров рекомендовал принять решение о выплате дивидендов в размере еще 6 рублей 65 копеек (за второй полугодие) на одну обыкновенную акцию общества, что позволит направить на дивиденды также 50% чистой прибыли компании по МСФО.

Суммарный дивиденд на акцию за 2017 год в итоге составит 10 рублей 48 копеек. Таким образом, дополнительно к дивидендам по итогам I полугодия 2017 года, "Роснефть" направит на выплату дивидендов за прошлый год еще 70,5 миллиарда рублей.

Годовое собрание акционеров "Роснефти" пройдет 21 июня в Красноярске. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании и соответственно — на дополнительные дивиденды — 27 мая.

Дивиденды "Роснефти" по итогам 2016 года составляли 5,98 рубля на акцию, что почти в два раза ниже показателя за 2015 год и соответствует 35% чистой прибыли компании по МСФО. Общая сумма дивидендов за 2016 год составила 63,377 миллиарда рублей.

Динамика акций

После объявления рекомендаций совета директоров акции "Роснефти" к закрытию торгов вторника подскочили в цене на 5,04% — до 370 рублей.

Цистерны на нефтебазе на территории Новороссийского морского торгового порта. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С 9 апреля, когда по российскому рынку прокатилась волна распродаж из-за санкций против "Русала", толкнувшая его на локальное дно, акции "Роснефти" отскочили уже на 33,5%. То есть тот, кто поверил в отскок, получил годовую доходность в размере около 700%.

По мнению аналитиков, акции способны обновить исторический максимум на уровне 425,7 рубля, установленный в начале января 2017 года. Ослабление рубля против доллара, несмотря на рост долларовой цены нефти, делает такие прогнозы вполне реальными, поскольку рублевая цена нефти обновляет многолетние максимумы — уже в районе 4,7 тысяч рублей за баррель сорта Brent, и это важный фактор роста капитализации российских нефтяных компаний.

Если прибыль "Роснефти" в ближайшие годы будет расти на 100-300% относительно 2017 года, то естественно, и дивидендные выплаты будут достаточно высокими, а на этом фоне акции могут подорожать и до 400, и до 450, и даже до 500 рублей, считает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

"Роснефть" является одной из наиболее эффективных компаний отрасли по ключевым направлениям бизнеса, говорит начальник аналитического департамента УК "БК-Сбережения" Сергей Суверов. При этом компания фундаментально недооценена, поэтому имеет потенциал к существенному росту капитализации, добавил он.

Основным акционером "Роснефти" является государственный "Роснефтегаз" (50,00000001% акций), 19,75% акций принадлежат британской BP, еще 19,5% — компании QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (прежнее название — QHG Shares Pte. Ltd., этот пакет в декабре 2016 года купил консорциум швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара QIA). Одна акция принадлежит государству в лице Росимущества, остальные акции находятся в свободном обращении.

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