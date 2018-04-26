Китай подготовил ответные меры на любые односторонние действия США

ПЕКИН, 26 апр – РИА Новости. Китай следит за заявлениями США в торговой и инвестиционной сфере и уже подготовил план ответных мер на любые возможные протекционистские и односторонние действия США, заявил на пресс-конференции в четверг официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн.

"Мы отметили соответствующие заявления американской стороны, и я хотел бы подчеркнуть, что Китай решительно выступает против любых протекционистских и односторонних действий… Китайская сторона будет следить за заявлениями и действиями США, мы уже приготовили меры реагирования на любые возможные действия со стороны Вашингтона", — ответил Гао Фэн на вопрос о возможном введении в США новых ограничений в отношении китайских инвестиций.

Он добавил, что "на протяжении долгих лет китайские предприятия инвестировали в бизнес на территории США, что поспособствовало созданию рабочих мест и стало серьезным вкладом в экономическое развитие США".

По словам представителя минкоммерции, из-за существующей сейчас неопределенности в инвестиционной сфере многие китайские предприятия сократили инвестиции в США или вообще отказались от планов обосноваться на американском рынке.

"Мы надеемся, что США будут предпринимать больше действий в соответствии с нормами экономического развития, будут приспосабливаться к тенденциям глобального экономического развития, что поспособствует долгосрочному и стабильному развитию как экономики США, так и всей глобальной экономики", — сказал Гао Фэн.

Заявления китайской стороны звучат на фоне продолжающегося торгового конфликта с США, который начался из-за введения Вашингтоном импортных пошлин на сталь и алюминий и угроз ввести дополнительные пошлины, затрагивающие китайский экспорт в эту страну на сумму до 150 миллиардов долларов в год. Пекин анонсировал симметричные ответные меры и назвал действия США протекционизмом и нарушением принципов международной торговли.

Весь китайский экспорт в США в 2017 году — 506 миллиардов долларов, американские поставки в Китай — 130 миллиардов.