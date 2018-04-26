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Экономика

Халява кончилась: почему Финляндия отказалась от выплаты базового дохода

08:0026.04.2018
(обновлено: 08:01 26.04.2018)
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© AP Photo / Mindaugas KulbisКупюры евро разного достоинстваКупюры евро разного достоинства
© AP Photo / Mindaugas Kulbis

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Власти Финляндии первыми в Европе попробовали выплачивать безусловный базовый доход, пытаясь понять, что это даст экономике. И вот на второй год эксперимента финны заявили: продолжать его после окончания 2018-го они не намерены. Почему в Хельсинки приняли такое решение, к каким результатам приводят подобные программы и есть ли шанс реализовать идею всеобщего гарантированного дохода — в материале РИА Новости.

Финляндия не захотела платить

Двухлетний пилотный проект по выплате безработным базового дохода (БД) Финляндия запустила в январе 2017 года.

По сути, это пособие по безработице, только не отменяемое государством. Две тысячи граждан, отобранных с помощью лотереи, получают 560 евро в месяц — выплаты не прекращаются и после того, как они находят работу. На эксперимент выделили 20 миллионов евро. 

Спустя полгода финское агентство по социальной защите (KELA) запросило у правительства дополнительные 40-70 миллионов евро на реализацию программы, но получило отказ.

"Эксперимент идет по плану и продлится до конца 2018 года", — сказал РИА Новости профессор Олли Кангас, руководитель исследовательской группы агентства. И подтвердил, что расширять или продолжать эксперимент финские власти не собираются.

© Depositphotos / fordenЖители города Хельсинки, Финляндия
© Depositphotos / forden
Жители города Хельсинки, Финляндия

Расчет был простым: предполагалось, что, имея гарантированный доход, безработные охотнее согласятся на непрестижный и низкооплачиваемый труд. Но хотя более половины пути пройдено, подводить предварительные итоги в KELA не спешат. Официальный отчет опубликуют лишь в конце 2019-го или начале 2020 года, сообщили РИА Новости в организации, отметив, что "преждевременные публичные обсуждения могут повлиять на тестирование и поведение контрольных групп", исказив результаты.

Монеты и банкноты Евро
© AFP 2018 / Martti Kainulainen/Lehtikuva
Финляндия прекратит эксперимент по выплате безусловного базового дохода

Не оправдал ожиданий?

Хотя финские власти официально ничего не комментируют, все эксперты говорят, что двухлетние испытания показали несостоятельность проекта. Бюджетные расходы высокие, и ожидания, похоже, не оправдались.

"Из-за автоматизации будет все меньше рабочих мест, а универсальный базовый доход стимулирует инновации, креативность и главное — заставит людей соглашаться на временную контрактную работу, что в итоге повысит мобильность рабочей силы и ее эффективность" — так изначально сформулировали цели программы в Финляндии.

Промежуточные результаты эксперимента оказались практически полностью противоположными: запросы получателей БД к рынку труда лишь возросли. Они говорили, что не готовы хвататься за любую работу, и предъявляли все больше требований. И для работодателей, и для профсоюзов такой итог — неприятный сюрприз.

© Fotolia / Nichizhenova ElenaСобеседование при приеме на работу
© Fotolia / Nichizhenova Elena
Собеседование при приеме на работу

И хотя организаторы объясняли, что для справедливой оценки эффективности программы нужно больше времени, а главное — в два-три раза больше денег, власти сворачивают эксперимент.

"Энтузиазм правительства куда-то испарился", — констатировал Кангас.

Что пошло не так

В том, что первой такую программу запустила именно Финляндия, нет ничего удивительного. Богатая страна ЕС, где социальные расходы одни из самых высоких в мире, — идеальная площадка для экспериментов в области соцобеспечения.

Жители города Хельсинки, Финляндия
© Depositphotos / forden
"Получаешь деньги — не делаешь ничего": год всеобщему доходу в Финляндии

Но почему получилось не так, как задумывали? Экономисты называют несколько причин.

Во-первых, "бесплатные" деньги представляли собой фактически безусловное пособие по безработице, то есть в предложенной версии универсального базового дохода не было ничего "универсального".

Во-вторых, правительство и не скрывало, что эксперимент с базовым доходом не был направлен на сокращение числа бедных или борьбу с неравенством — главной его задачей объявлялось "содействие занятости". Но, как указывают экономисты, такой подход противоречит самой идее "универсальности" базового дохода.

Универсальный базовый доход может быть успешным только в том случае, если предоставляется на непрерывной и всеобщей основе. Главное же его условие — он не должен принуждать людей к низкооплачиваемому труду.

© Depositphotos / kalinovskyРабочий на стройке
© Depositphotos / kalinovsky
Рабочий на стройке

А что у других

За финским опытом следили и в других странах мира и регионах, запустивших аналогичные проекты или собиравшихся это сделать. Например, эксперимент с БД планировал голландский город Утрехт. Предполагалось, что с 2017-го по 2019 год 250 безработных будут получать ежемесячные выплаты в размере 960 евро на человека. Запуск программы перенесли, а на вопрос РИА Новости о том, планируется ли возвращаться к этой идее, координаторы проекта в Утрехте не ответили.

Чрезвычайный и полномочный посол Швейцарии в России Пьер Хельг. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посол объяснил, почему швейцарцы не поддержали безусловный базовый доход

К перспективе введения всеобщего базового дохода присматриваются в Великобритании, Франции. Подобные проекты, хотя не на государственные, а на частные деньги, реализуют в США. В частности, живой интерес к БД проявляют в Кремниевой долине, рассчитывая на то, что гарантированные выплаты помогут вырастить из безработных талантливых предпринимателей. Так, например, основатель стартап-инкубатора Сэм Альтман запустил в Окленде пилотную программу выплат безусловного дохода: 100 человек получают по две тысячи долларов в месяц.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкДолларовые купюры разного достоинства
© РИА Новости / Илья Питалев
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Долларовые купюры разного достоинства

Эксперимент по безусловному базовому доходу готовится и в калифорнийском Стоктоне. Как пообещал мэр города Майкл Таббс, каждый житель, отобранный для участия в программе, в течение ближайших трех лет будет получать по 500 долларов в месяц — вообще безо всяких условий.

С БД экспериментируют не только развитые, но и экономически проблемные страны. Например, в Кении в одной из деревень всем жителям вот уже 12 лет выплачивают по 22 доллара в месяц.

Вопреки опасениям, селяне не забросили работу, не ударились в пьянство. Базовый доход тратили исключительно по делу — на сборы ребенка в школу, покупку лекарств или ремонт дома. Некоторые умудрились на эти скромные средства открыть нехитрый бизнес вроде торговли ношеной одеждой.

"Расходы на алкоголь и сигареты, наоборот, уменьшились. Людям дали надежду на лучшее будущее, тем самым снизив их потребность в товарах, которые они рассматривали как единственный способ примириться с безнадежной ситуацией", — констатировали организаторы эксперимента.

© Fotolia / Avatar_023Девочка на осмотре у врача в Кении
© Fotolia / Avatar_023
Девочка на осмотре у врача в Кении

БД не по карману никому

Базового дохода ждут и в России. Как показал февральский опрос HeadHunter, концепцию БД поддерживают 62% работающих россиян. Почти половина респондентов отметила, что это повысило бы их уровень жизни и упростило бы процесс получения образования.

Чашка кофе
CC0 / Engin_Akyurt / Coffee
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Однако независимо от того, пустят ли участники экспериментов "шальные" деньги на развлечения или же будут учиться и усердно работать, экономисты, похоже, готовы подписать всеобщему базовому доходу приговор.

Помимо целого ряда сложностей, таких как нагрузка на бюджет и повод для сокращения зарплат работодателями, одна из самых больших проблем идеи БД — минимальная сумма, располагая которой, люди готовы отказаться от работы, указывает профессор Массачусетского технологического института и венчурный инвестор Джой Ито.

Считается, что речь идет о сумме порядка тысячи долларов в месяц. Для большинства стран это обойдется от пяти до 35% ВВП. Таким образом, цена борьбы с бедностью слишком высока даже для развитых экономик, не говоря о развивающихся. А потому единственный способ обеспечения государством всеобщего базового дохода населению — это полный отказ от финансирования социальных программ. 

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