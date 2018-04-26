Халява кончилась: почему Финляндия отказалась от выплаты базового дохода

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Власти Финляндии первыми в Европе попробовали выплачивать безусловный базовый доход, пытаясь понять, что это даст экономике. И вот на второй год эксперимента финны заявили: продолжать его после окончания 2018-го они не намерены. Почему в Хельсинки приняли такое решение, к каким результатам приводят подобные программы и есть ли шанс реализовать идею всеобщего гарантированного дохода — в материале РИА Новости.

Финляндия не захотела платить

Двухлетний пилотный проект по выплате безработным базового дохода (БД) Финляндия запустила в январе 2017 года.

По сути, это пособие по безработице, только не отменяемое государством. Две тысячи граждан, отобранных с помощью лотереи, получают 560 евро в месяц — выплаты не прекращаются и после того, как они находят работу. На эксперимент выделили 20 миллионов евро.

Спустя полгода финское агентство по социальной защите (KELA) запросило у правительства дополнительные 40-70 миллионов евро на реализацию программы, но получило отказ.

"Эксперимент идет по плану и продлится до конца 2018 года", — сказал РИА Новости профессор Олли Кангас, руководитель исследовательской группы агентства. И подтвердил, что расширять или продолжать эксперимент финские власти не собираются.

Расчет был простым: предполагалось, что, имея гарантированный доход, безработные охотнее согласятся на непрестижный и низкооплачиваемый труд. Но хотя более половины пути пройдено, подводить предварительные итоги в KELA не спешат. Официальный отчет опубликуют лишь в конце 2019-го или начале 2020 года, сообщили РИА Новости в организации, отметив, что "преждевременные публичные обсуждения могут повлиять на тестирование и поведение контрольных групп", исказив результаты.

Не оправдал ожиданий?

Хотя финские власти официально ничего не комментируют, все эксперты говорят, что двухлетние испытания показали несостоятельность проекта. Бюджетные расходы высокие, и ожидания, похоже, не оправдались.

"Из-за автоматизации будет все меньше рабочих мест, а универсальный базовый доход стимулирует инновации, креативность и главное — заставит людей соглашаться на временную контрактную работу, что в итоге повысит мобильность рабочей силы и ее эффективность" — так изначально сформулировали цели программы в Финляндии.

Промежуточные результаты эксперимента оказались практически полностью противоположными: запросы получателей БД к рынку труда лишь возросли. Они говорили, что не готовы хвататься за любую работу, и предъявляли все больше требований. И для работодателей, и для профсоюзов такой итог — неприятный сюрприз.

И хотя организаторы объясняли, что для справедливой оценки эффективности программы нужно больше времени, а главное — в два-три раза больше денег, власти сворачивают эксперимент.

"Энтузиазм правительства куда-то испарился", — констатировал Кангас.

Что пошло не так

В том, что первой такую программу запустила именно Финляндия, нет ничего удивительного. Богатая страна ЕС, где социальные расходы одни из самых высоких в мире, — идеальная площадка для экспериментов в области соцобеспечения.

Но почему получилось не так, как задумывали? Экономисты называют несколько причин.

Во-первых, "бесплатные" деньги представляли собой фактически безусловное пособие по безработице, то есть в предложенной версии универсального базового дохода не было ничего "универсального".

Во-вторых, правительство и не скрывало, что эксперимент с базовым доходом не был направлен на сокращение числа бедных или борьбу с неравенством — главной его задачей объявлялось "содействие занятости". Но, как указывают экономисты, такой подход противоречит самой идее "универсальности" базового дохода.

Универсальный базовый доход может быть успешным только в том случае, если предоставляется на непрерывной и всеобщей основе. Главное же его условие — он не должен принуждать людей к низкооплачиваемому труду.

А что у других

За финским опытом следили и в других странах мира и регионах, запустивших аналогичные проекты или собиравшихся это сделать. Например, эксперимент с БД планировал голландский город Утрехт. Предполагалось, что с 2017-го по 2019 год 250 безработных будут получать ежемесячные выплаты в размере 960 евро на человека. Запуск программы перенесли, а на вопрос РИА Новости о том, планируется ли возвращаться к этой идее, координаторы проекта в Утрехте не ответили.

К перспективе введения всеобщего базового дохода присматриваются в Великобритании, Франции. Подобные проекты, хотя не на государственные, а на частные деньги, реализуют в США. В частности, живой интерес к БД проявляют в Кремниевой долине, рассчитывая на то, что гарантированные выплаты помогут вырастить из безработных талантливых предпринимателей. Так, например, основатель стартап-инкубатора Сэм Альтман запустил в Окленде пилотную программу выплат безусловного дохода: 100 человек получают по две тысячи долларов в месяц.

Эксперимент по безусловному базовому доходу готовится и в калифорнийском Стоктоне. Как пообещал мэр города Майкл Таббс, каждый житель, отобранный для участия в программе, в течение ближайших трех лет будет получать по 500 долларов в месяц — вообще безо всяких условий.

С БД экспериментируют не только развитые, но и экономически проблемные страны. Например, в Кении в одной из деревень всем жителям вот уже 12 лет выплачивают по 22 доллара в месяц.

Вопреки опасениям, селяне не забросили работу, не ударились в пьянство. Базовый доход тратили исключительно по делу — на сборы ребенка в школу, покупку лекарств или ремонт дома. Некоторые умудрились на эти скромные средства открыть нехитрый бизнес вроде торговли ношеной одеждой.

"Расходы на алкоголь и сигареты, наоборот, уменьшились. Людям дали надежду на лучшее будущее, тем самым снизив их потребность в товарах, которые они рассматривали как единственный способ примириться с безнадежной ситуацией", — констатировали организаторы эксперимента.

© Fotolia / Avatar_023 Девочка на осмотре у врача в Кении © Fotolia / Avatar_023 Девочка на осмотре у врача в Кении

БД не по карману никому

Базового дохода ждут и в России. Как показал февральский опрос HeadHunter, концепцию БД поддерживают 62% работающих россиян. Почти половина респондентов отметила, что это повысило бы их уровень жизни и упростило бы процесс получения образования.

Однако независимо от того, пустят ли участники экспериментов "шальные" деньги на развлечения или же будут учиться и усердно работать, экономисты, похоже, готовы подписать всеобщему базовому доходу приговор.

Помимо целого ряда сложностей, таких как нагрузка на бюджет и повод для сокращения зарплат работодателями, одна из самых больших проблем идеи БД — минимальная сумма, располагая которой, люди готовы отказаться от работы, указывает профессор Массачусетского технологического института и венчурный инвестор Джой Ито.

Считается, что речь идет о сумме порядка тысячи долларов в месяц. Для большинства стран это обойдется от пяти до 35% ВВП. Таким образом, цена борьбы с бедностью слишком высока даже для развитых экономик, не говоря о развивающихся. А потому единственный способ обеспечения государством всеобщего базового дохода населению — это полный отказ от финансирования социальных программ.