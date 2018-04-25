Власти не инициируют национализацию санкционных компаний, заявил Дворкович

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Власти РФ не будут сами инициировать национализацию попавших под санкции компаний, их владельцы таких предложений не делали, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Он также отметил, что вопрос национализации "Русала" и других российских компаний, попавших под новые санкции США, в правительстве РФ сейчас не обсуждается.

"Насколько я знаю, нет. Потому что это опция, которая возможна только если сами владельцы компаний (предложат — ред.). Мы ни в коем случае сами не будем предлагать", — ответил вице-премьер на вопрос о том, обсуждается ли вопрос национализации "Русала" или других санкционных компаний.

Также Дворкович ответил отрицательно на вопрос, делали ли сами владельцы компаний предложения о национализации.