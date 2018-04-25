"Саратовские авиалинии" будут летать под новым брендом "Иволга"

САРАТОВ, 25 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Авиакомпания "Саратовские авиалинии" планирует работать под новым брендом "Иволга", поскольку более половины рейсов компания выполняет не из Саратова, сообщила РИА Новости в среду начальник пресс-службы перевозчика Елена Воронова.

"Одним из направлений обновления флота воздушных судов и модернизации системы продаж является использование нового товарного знака "Иволга", который будет нанесен на борт воздушных судов типа Еmbraer-195, в том числе находящихся сегодня в парке воздушных судов авиакомпании, далее и на Boeing 737-800", — сказала собеседница агентства.

"Использование нового товарного знака входит в перечень мероприятий по обновлению флота и обусловлен планами развития авиакомпании, учитывая, что авиакомпания более 60% рейсов выполняет не из Саратова", — добавила Воронова.

По данным Росавиации на апрель текущего года, в авиапарк "Саратовских авиалиний" входят два Embraer 190, пять Як-42 и один Ан-148.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.

Росавиация после крушения Ан-148 провела внеплановую проверку авиакомпании, по итогам которой ограничила срок действия ее сертификата эксплуатанта до 27 апреля и направила перевозчику директиву о приостановке полетов на Ан-148. "Саратовские авиалинии" 16 апреля подали в Росавиацию заявку на снятие ограничений срока действия сертификата эксплуатанта, однако ведомство только продлило срок ограничения до 30 мая.