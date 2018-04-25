Росавиация продлила ограничение сертификата "Саратовских авиалиний"

САРАТОВ, 25 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Росавиация продлила ограничение срока действия сертификата эксплуатанта авиакомпании "Саратовские авиалинии" до 30 мая, сообщил в среду перевозчик.

Росавиация после крушения 11 февраля пассажирского самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" провела внеплановую проверку компании, по итогам которой ограничила срок действия ее сертификата эксплуатанта до 27 апреля и направила перевозчику директиву о приостановке полетов на Ан-148. "Саратовские авиалинии" 16 апреля подали в Росавиацию заявку на снятие ограничений срока действия сертификата эксплуатанта.

"Росавиация продлила срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании "Саратовские авиалинии" до 30 мая 2018 года… Авиапредприятие продолжает работать в штатном режиме", — говорится в сообщении.

Гендиректор "Саратовских авиалиний" Игорь Натыкан заявил, что авиакомпания делает все возможное, чтобы регулятор снял полностью ограничения, и перевозчик мог выполнить свои обязательства перед пассажирами в летний сезон.

"Компания продолжает реализацию стратегического плана развития, который включает обновление самолетного парка: в ближайшие дни мы ожидаем пополнения авиапарка третьим воздушным судном Embraer-190 — и ряда других мер, направленных на повышение эффективности работы авиапредприятия", — цитирует слова Натыкана пресс-служба компании.