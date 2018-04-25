Медведев назвал задачу по увеличению несырьевого экспорта амбициозной

ГОРКИ, 25 апр — РИА Новости. Задача по увеличению несырьевого экспорта до 250 миллиардов долларов к 2024 году амбициозна, но осуществима, это потребует перенастройки экспортной политики страны, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"В послании Федеральному Собранию президент обозначил задачу увеличить объемы несырьевого, неэнергетического экспорта до 250 миллиардов долларов к 2024 году. Это почти удвоение объема, который мы имеем сегодня. Значит, необходимо, чтобы ежегодно мы прирастали не менее, чем почти на 10%", — сказал Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

По его словам, ожидается, что в этот период мировой экспорт будет расти на 2,5% в год, соответственно России нужно двигаться в четыре раза быстрее.

"Задача очень и очень непростая, но потенциально исполнимая. Особенно с учетом того, что даже при всех наших достижениях все-таки база, та, которую мы имеем, она не очень высокая, если сравнить с экспортом других промышленно развитых крупных экономик", — добавил премьер.

Он подчеркнул, что реализация такой амбициозной задачи потребует перенастройки экспортной политики страны, более интенсивного развития производства, логистической инфраструктуры, упрощения экспортных операций.

"Другими словами, нам необходимо увязать воедино целый комплекс административных, финансовых и технологических ресурсов. Такая работа ведется уже сейчас. Мы вводим новое конкурентное правило. Нужно устранять и административные барьеры для бизнеса. Экспортеры нередко сталкиваются с необходимостью предоставлять одни и те же документы в различные органы. Это приводит к дополнительным издержкам, трате времени. Поэтому было бы разумным создать на базе экспортного центра систему одного окна",- считает премьер.

Он отметил, что новое руководство РЭЦ вполне может этим заняться в качестве амбициозной и важной задачи, поскольку система одного окна позволит бизнесу предоставлять все документы единоразово в электронном виде.