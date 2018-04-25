Медведев назвал задачу по увеличению несырьевого экспорта амбициозной

ГОРКИ, 25 апр — РИА Новости. Задача по увеличению несырьевого экспорта до 250 миллиардов долларов к 2024 году амбициозна, но осуществима, это потребует перенастройки экспортной политики страны, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, ожидается, что в этот период мировой экспорт будет расти на 2,5% в год, соответственно России нужно двигаться в четыре раза быстрее.
"Задача очень и очень непростая, но потенциально исполнимая. Особенно с учетом того, что даже при всех наших достижениях все-таки база, та, которую мы имеем, она не очень высокая, если сравнить с экспортом других промышленно развитых крупных экономик", — добавил премьер.
Он подчеркнул, что реализация такой амбициозной задачи потребует перенастройки экспортной политики страны, более интенсивного развития производства, логистической инфраструктуры, упрощения экспортных операций.
Он отметил, что новое руководство РЭЦ вполне может этим заняться в качестве амбициозной и важной задачи, поскольку система одного окна позволит бизнесу предоставлять все документы единоразово в электронном виде.