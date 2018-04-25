Россия должна активно продвигать несырьевой экспорт, заявил Медведев

ГОРКИ, 25 апр — РИА Новости. Россия должна не только сохранить свои позиции на мировом рынке, но активно и даже агрессивно продвигать свой несырьевой экспорт, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

По его словам, большой экспортный потенциал есть у российских информационных технологий, туризма, медицинских и образовательных услуг.

"Все эти позиции надо не только сохранять, но и активно, а можно даже сказать, агрессивно продвигать на глобальных рынках", — заявил Медведев.

Он напомнил, что по итогам 2017 года возрос экспорт приоритетных отраслей — авто- и авиастроения, железнодорожной и сельхозтехники. "Особо отмечу экспорт аграрной продукции. Сегодня наше продовольствие продается в 143 страны. География огромная: от Египта и Китая до Нидерландов и Ирана", — добавил Медведев.

Премьер-министр также подчеркнул, что в 2017 году РФ стала мировым лидером по экспорту пшеницы, увеличив поставки на зарубежные рынки почти в 2,5 раза с 2013 года.