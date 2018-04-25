Биткоин торгуется вблизи месячного максимума

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Цена самой популярной в мире криптовалюты биткоин (bitcoin) в среду продолжает незначительно дорожать и торгуется на уровне месячного максимума, достигнутого во вторник, свидетельствуют данные торгов.
Альтернативные криптовалюты при этом снижаются в цене в среду: Ethereum дешевеет на 2,01%, до 664,43 доллара, Ripple — на 4,14%, до 0,88 доллара, Bitcoin Cash — на 9,93%, до 1376,84 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 417,3 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 38% всего рынка криптовалют.
Аналитик также добавил, что среди альткоинов Bitcoin Cash демонстрирует наибольшую волатильность в последнее время.
"С учетом быстрого роста рынка на этой и прошлой неделе можно ожидать некоторой коррекции или, по крайней мере, консолидации в течение ближайших пары дней", — добавил Гусейнов.