Россия готова стать постоянным участником нового турецкого авиасалона

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. "Рособоронэкспорт" готов стать постоянным участником международного авиасалона "Евразия Авиашоу-2018", заявил генеральный директор компании Александр Михеев.

"Уверен, что у салона большое будущее, и мы готовы стать его постоянным участником", — цитирует Михеева пресс-служба.

По его словам, Рособоронэкспорт с признательностью принял приглашение Министерства национальной обороны Турции участвовать в дебютном международном авиасалоне "Евразия Авиашоу-2018".

"Сегодня Турция является одним из наиболее стремительно развивающихся рынков продукции военного назначения, особенно в авиационном сегменте. Страна представляет собой своеобразный бизнес-мост между Востоком и Западом, и этот мост очень важен для нас с точки зрения расширения географии поставок компании, а также укрепления военно-технического сотрудничества России со странами Ближнего Востока и Европы", — сказал Михеев.

Отмечается, что в Турции, а также странах ближневосточного и европейского регионов большое внимание уделяется средствам ПВО российского производства. "Ожидается повышенный интерес к представленным на салоне зенитной ракетной системе С-400 "Триумф", зенитному ракетно-пушечному комплексу "Панцирь-С1", а также зенитным ракетным комплексам "Бук-М2Э" и "Тор-М2Э" в различных вариантах экспортного исполнения", — говорится в сообшении.

"Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") выступает организатором единой российской экспозиции на первом международном авиасалоне "Евразия Авиашоу-2018", который пройдет с 25 по 29 апреля на территории международного аэропорта Анталья под патронажем президента Реджепа Эрдогана.