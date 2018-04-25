Путин назвал "Аэрофлот" флагманом отечественной пассажирской авиации

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив "Аэрофлота" с 95-летием компании и назвал ее флагманом отечественной пассажирской авиации, сообщается на сайте Кремля.

"Сегодня "Аэрофлот" – признанный флагман отечественной пассажирской авиации и одна из старейших авиакомпаний мира. Вы по праву можете гордиться замечательными традициями многих поколений своих предшественников, главные из которых – искренняя любовь к своему делу, исключительный профессионализм и компетентность, ответственность и забота о безопасности пассажиров", — говорится в поздравлении.

По словам главы государства, "Аэрофлот" прошёл насыщенный путь и всегда был вместе со страной и народом. Путин также отметил мужество лётчиков гражданского воздушного флота, участвовавших в Великой Отечественной войне.

"Отрадно, что свой 95-летний юбилей компания встречает на подъёме, уверенно реализует перспективные проекты, задаёт высокие стандарты качества услуг и потому заслуженно пользуется доверием людей как в нашей стране, так и за её пределами", — добавил президент.