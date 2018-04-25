Спасибо, дорогая нефть. Сто долларов за баррель уже не кажутся фантастикой

МОСКВА, 25 апреля — РИА Новости, Максим Рубченко. Нефть Brent впервые с ноября 2014 года превысила отметку в 75 долларов за баррель. Когда мы увидим цену в сто долларов и как подорожание черного золота скажется на жизни россиян — в материале РИА Новости.

Призрак дефицита

По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), в 2017 году общемировой спрос на нефть вырос на 1,6%. Это вдвое больше среднего годового показателя за последние десять лет. И речь идет не о случайном всплеске. Как отмечает агентство, благодаря ускорению глобального экономического роста и развитию транспорта (в частности, увеличению доли внедорожников и грузовиков) к концу года среднесуточное потребление нефти в мире может повыситься на 1,5 миллиона баррелей.

Предложение нефти растет гораздо медленнее. Прежде всего благодаря соглашению ОПЕК+ — между странами ОПЕК, Россией и еще рядом нефтедобывающих государств, договорившихся в конце 2016 года сократить добычу на 1,8 миллиона баррелей в сутки.

В результате избыток нефти на рынке медленно, но неуклонно снижался. Политические потрясения в Венесуэле, Сирии, Йемене и Африке привели к дополнительному падению нефтедобычи. И теперь МЭА ожидает, что в мае производство и потребление нефти сравняются. А уже летом на нефтяном рынке может возникнуть дефицит.

Избежать этого не поможет даже усиленное наращивание добычи сланцевой нефти в США — дополнительные объемы будут потребляться на внутреннем рынке, где повышается спрос на энергоресурсы. Коммерческие запасы нефти в США в апреле снизились до трехлетнего минимума, хотя за время действия соглашения ОПЕК+ американцы увеличили свою нефтедобычу на 18% и обогнали Саудовскую Аравию.

МЭА предполагает, что ОПЕК придется в 2019 году пересмотреть договоренности, чтобы ликвидировать дефицит топлива на рынке. Однако страны, участвующие в ОПЕК+, не торопятся отказываться от ограничений.

В частности, министр энергетики России Александр Новак в ходе очередного заседания мониторингового комитета ОПЕК+, состоявшегося 20 апреля в Саудовской Аравии, призвал коллег воздержаться от изменения квот на добычу "до разработки разных вариантов оценки эффективности сделки стран ОПЕК и не-ОПЕК". При этом российский министр допустил возможность повышения котировок нефти в ближайшее время до 80 долларов за баррель.

Американские аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, также ожидают подорожания нефти до 80 долларов и выше. Агентство отмечает, что американские инвестфонды, специализирующиеся на спекуляциях сырьевыми товарами, в первом квартале привлекли более трех миллиардов долларов инвестиций — рекорд за последние два года.

Инвесторы ждут дальнейшего роста цен на нефть, и страны ОПЕК готовы оправдать их ожидания. В первую очередь — Саудовская Аравия, чьи представители в кулуарах апрельского саммита ОПЕК+ говорили о необходимости повышения нефтяных котировок до 100 долларов за баррель. Это необходимо саудитам, во-первых, для ликвидации бюджетного дефицита, превысившего в 2017 году 85 миллиардов долларов.

Во-вторых, на следующий год запланирован вывод на биржу саудовской национальной нефтяной компании Aramco. Чем выше будут цены на нефть, тем дороже удастся продать акции. Речь идет о колоссальных суммах — по предварительным оценкам, капитализация Aramco может превысить 100 миллиардов долларов.

Уровень в сто долларов — это рост на треть относительно текущих котировок. Предыдущие 33% нефть преодолела за семь месяцев.

Так что к концу года мы вполне можем увидеть трехзначные цены на черное золото. Это вызовет разные последствия — и позитивные, и негативные.

Пять главных последствий

Укрепление рубля. Аналитики уверены, что уже в ближайшее время рубль отыграет все потери, связанные с апрельскими санкциями США. "Мы ждем возврата к отметке 58 рублей за доллар", — отмечает начальник аналитического отдела "ВТБ Форекс" Алексей Михеев. Аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов считает реальным диапазон 56-58,5 рубля. Сегодня курс доллара на Московской бирже снизился на 18 копеек до 61,62 рубля, евро — на 14 копеек до 75,29 рубля.

Увеличение социальных расходов. Доходы от экспорта нефти — один из главных источников наполнения российского бюджета. Соответственно, подорожание черного золота ослабит бюджетную напряженность и позволит правительству выделять больше денег на социальные программы. Дмитрий Песков сегодня подтвердил, что после инаугурации 7 мая президент подпишет указ об увеличении финансирования медицины, образования и инфраструктуры. "Указ был сформулирован и спроектирован в установленные сроки, и фактически уже завершилась его разработка, экспертная проработка", — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Повышение цен на бензин. По данным Росстата, на прошлой неделе средняя цена бензина в России преодолела психологическую отметку в 40 рублей за литр. За неделю топливо подорожало на 14 копеек (0,4%) до 40,09 рубля.

Ускорение инфляции. Подорожание бензина скажется на всем потребительском рынке. Как сообщает Росстат, сейчас цены в России растут на 0,1% в неделю, инфляция с начала года — один процент.

Ускоренное развитие альтернативной энергетики и электротранспорта. Чем дороже нефть, тем активнее развивается производство и рынок электромобилей. Согласно последнему прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), мировой парк электромобилей к 2040 году достигнет 150 миллионов машин. British Petroleum ожидает к 2035 году увеличение числа машин с электродвигателями до 100 миллионов единиц. ОПЕК прогнозирует, что к 2040 году в мире будет насчитываться 226 миллионов электромобилей.