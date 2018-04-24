В Заксобрании Кубани рассказали, как закон о животноводстве поможет отрасли

КРАСНОДАР, 24 апр — РИА Новости. Закон о животноводстве, принятый во вторник депутатами законодательного собрания Краснодарского края, даст толчок поступательному развитию отрасли, заявил на сессии председатель заксобрания Юрий Бурлачко.

Закон "О развитии животноводства и производства животноводческой продукции на территории Краснодарского края" депутаты приняли единогласно.

"Без преувеличения скажу, что над этим законом трудились все. В первую очередь, конечно, профильный комитет. Четыре месяца велась активная работа: была создана рабочая группа, в которую вошли депутаты, ученые, эксперты, специалисты исполнительных органов власти, представители бизнеса", — рассказал Бурлачко.

Отмечается, что проект документа прошел широкое обсуждение с активным участием депутатов, специалистов АПК и сельхозтоваропроизводителей. Также законопроект отправляли на изучение в муниципальные образования, свое заключение на него дали прокуратура Краснодарского края и Россельхознадзор.

"Мы рассчитываем, что принятие этого нормативного правового акта создаст новые возможности для отрасли животноводства и позволит достичь показателей, заложенных в стратегии развития Краснодарского края до 2030 года", — отметил председатель заксобрания.

По его словам, многое было упущено за последнюю четверть века, что сейчас необходимо восстанавливать. "Уверен, что законопроект даст толчок поступательному развитию отрасли. После его принятия будем внимательно следить за его судьбой. Мы в начале пути, и его вектор уже понятен",- заключил Бурлачко.

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