Израильский министр рассказал о росте товарооборота и турпотока с Россией

ИЕРУСАЛИМ, 24 апр — РИА Новости. Россия и Израиль наращивают товарооборот и туристический поток, которые приближаются к докризисным показателям, сказал РИА Новости сопредседатель двусторонней межправительственной комиссии, израильский министр экологии и по делам Иерусалима Зеев Элькин.
"Товарооборот между странами растет, но он еще не вышел на докризисный уровень, но уже очень близок к нему", — сообщил собеседник агентства.
Среди флагманских проектов сотрудничества он выделил модернизацию молочного производства в России с применением израильских технологий, а также переговоры о создании зоны свободной торговли, которые ведет Израиль со странами Евразийского экономического союза.
"Мы сейчас обсуждаем очень большой молочный проект. Практически мы говорим о попытке реформы всего молочного производства в России по моделям высокотехнологичного производства Израиля", — добавил он.
Министр также выразил надежду на продолжение роста потока туристов из России. Их число в прошлом году увеличилось на 40 процентов, до 397 тысяч человек.
Он сообщил, что в составе израильской делегации намерен принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет 24-26 мая.
Элькин добавил, что на осень планируется очередное заседание российско-израильской межправительственной комиссии.
"Мы еще окончательно не решили, но, скорее всего, следующая встреча состоится осенью в Израиле", — сказал он.