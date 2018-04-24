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Экономика

Израильский министр рассказал о росте товарооборота и турпотока с Россией

17:1524.04.2018
(обновлено: 17:20 24.04.2018)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкИзраильский министр экологии и по делам Иерусалима Зеев Элькин. Архивное фотоИзраильский министр экологии и по делам Иерусалима Зеев Элькин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ИЕРУСАЛИМ, 24 апр — РИА Новости. Россия и Израиль наращивают товарооборот и туристический поток, которые приближаются к докризисным показателям, сказал РИА Новости сопредседатель двусторонней межправительственной комиссии, израильский министр экологии и по делам Иерусалима Зеев Элькин.

"Товарооборот между странами растет, но он еще не вышел на докризисный уровень, но уже очень близок к нему", — сообщил собеседник агентства.

Среди флагманских проектов сотрудничества он выделил модернизацию молочного производства в России с применением израильских технологий, а также переговоры о создании зоны свободной торговли, которые ведет Израиль со странами Евразийского экономического союза.

Посол Израиля в РФ Гарри Корен
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"На днях для переговоров выезжает в Россию наша делегация. Наша комиссия занимается мониторингом этих переговоров и их продвижением", — сказал Элькин.

"Мы сейчас обсуждаем очень большой молочный проект. Практически мы говорим о попытке реформы всего молочного производства в России по моделям высокотехнологичного производства Израиля", — добавил он.

Министр также выразил надежду на продолжение роста потока туристов из России. Их число в прошлом году увеличилось на 40 процентов, до 397 тысяч человек.

Посетители на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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"Мы надеемся, что рост продолжится. Россия сегодня один из главных источников туризма в Израиль. Россия на втором месте после США. Мы еще не вышли на докризисные показатели, поэтому есть над чем работать, но в принципе намечается позитивная тенденция, вызванная в первую очередь как улучшением экономической ситуации в самой России, так и ростом привлекательности Израиля на фоне того, что какие-то другие маршруты и страны становятся менее привлекательными из-за дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке", — сказал Элькин.

Он сообщил, что в составе израильской делегации намерен принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет 24-26 мая.

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"К сожалению, я не смогу приехать на все время форума из-за того, что он попадает на субботу, но мы проверяем возможность приезда на первый день форума, для того чтобы провести специальное заседание, посвященное израильскому хайтеку. Планируется, что на форум приедут как представители бизнес-структур, включая и из области медицины, которая сегодня имеет очень тесные деловые контакты с Россией", — сказал министр.

Элькин добавил, что на осень планируется очередное заседание российско-израильской межправительственной комиссии.

"Мы еще окончательно не решили, но, скорее всего, следующая встреча состоится осенью в Израиле", — сказал он.

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