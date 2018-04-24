Россия и Финляндия подписали меморандум по развитию рыболовства

ХЕЛЬСИНКИ, 24 апр — РИА Новости. Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии и Федеральное агентство по рыболовству РФ (Росрыболовство) во вторник подписали меморандум по развитию рыболовства в финско-российских трансграничных водах, сообщает правительство Финляндии.

"Цель состоит в том, чтобы создать финско-российскую рабочую группу по рыболовству для защиты общих рыбных запасов и сбора информации о них. Задача рабочей группы также заключается в разработке управления запасами рыбы и при необходимости предоставления консультаций о том, как следует организовывать рыбный промысел", — говорится в сообщении.

В районе российско-финской границы протекает около 20 рек, в которых водятся естественные популяции редких видов рыб, таких как форель и озерный лосось, уточняется в сообщении.

В городе Лаппеэнранта 25 апреля состоится российско-финский семинар о миграции рыб в трансграничных водах, целью которого является обмен опытом и поиск новых идей для более тесного сотрудничества двух стран, уточняется в сообщении.