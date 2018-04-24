В Москве открылась "Российская неделя высоких технологий-2018"

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Структура цифровой экономики России — одна из главных тем "Российской недели высоких технологий —2018", которая открылась во вторник в столичном центрально-выставочном комплексе "Экспоцентр", сообщил журналистам генеральный директор комплекса Сергей Беднов.

"Неделя проводится третий год подряд. Это масштабное конгрессно-выставочное событие, объединяющее на одной площадке несколько событий — международную выставку информационных и коммуникационных технологий " Связь", специализированную выставку навигационных систем, технологий и услуг "Наватех-2018", а также форум "Российский софт: эффективные решения. Одной из основных тем станет обсуждение вопроса структуры цифровой экономики России", — сказал Беднов.

Таким образом, по его словам, Неделя-2018 представляет собой межотраслевую платформу — все ее мероприятия объединены общей темой — "Цифровая экономика".

В этом году участниками Недели стали более четырехсот российских и зарубежных компаний, а также 150 спикеров и около двух тысяч делегатов.

На стендах компаний демонстрируются последние разработки для мобильной, спутниковой, радио и волоконно-оптической связи, сетей передачи данных, облачные технологии, программное обеспечение и многое другое.

Беднов сообщил, что в этом году выставка "Связь-2018" расширила свою тематическую направленность — помимо традиционных тем она включает и новые разделы: "Центры обработки и хранения данных", "Интеллектуальные устройства", а также "Решения для интернет вещей".

Руководитель федерального агентства связи (Россвязь) Олег Духовницкий сообщил, что по случаю проведения юбилейной, XXX международной выставки "Связь-2018" выпущена специальная почтовая марка с логотипом выставки, а также изготовлен памятный сувенирный штемпель.

Торжественная церемония гашения марки состоялась сразу же по окончании церемонии официального открытия Недели.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальными информационным агентством Российской недели высоких технологий и Большого медиакоммуникационного форума (БМКФ-2018).

Международный навигационный форум проходит в рамках Недели.

