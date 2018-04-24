В "Газпроме" рассказали о готовности построить "Северный поток — 3"

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. "Газпром" не исключает строительства "Северного потока — 3", заявил заместитель председателя правления компании Александр Медведев.

В корпорации не раз говорили, что готовы поставить Европе столько газа, сколько будет необходимо.

"У нас есть запасы подтвержденные, у нас есть транспорт, мы строим новые транспортные маршруты. Если Европа заявит свои потребности, готова будет подписать необходимые контракты, то я не исключаю, что потребуются еще новые газотранспортные проекты — "Северный поток — 3", например", — сказал Медведев в интервью телеканалу "Россия 24".

Ранее сообщалось, что "Газпром" внимательно следит за ситуацией с сокращением добычи в Гронингене на фоне общего снижения объемов в Евросоюзе.

Гронинген — крупнейшее месторождение газа в Европе, расположено в Нидерландах. В марте премьер-министр страны Марк Рютте доложил, что к 2022 году правительство планирует сократить добычу на этом месторождении до 12 миллиардов кубометров в год. А к 2030 году — полностью прекратить.

Российский газ для дальнего зарубежья



В 2016 году "Газпром" увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 12,5 процента — более чем до 179,3 миллиарда кубометров, что стало историческим максимумом. В 2017 году был установлен новый рекорд — 194,4 миллиарда кубометров.

Доля "Газпрома" в европейском импорте превышает 60 процентов. "Мы целевых показателей по доле не ставим, но снижать ее точно не будем", — уточнил Медведев.

По его словам, спрос на газ растет не только у новых покупателей, но и у таких традиционных партнеров компании, как Австрия.

В ближайшие два года экспорт продукции "Газпрома" в страны дальнего зарубежья преодолеет отметку в 200 миллиардов кубических метров, уверены в компании. Это связано с запланированным на следующий год началом поставок топлива в Китай ("Сила Сибири") и Европу ("Северный поток — 2").