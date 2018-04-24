"Газпром" уверен, что сохранит долю в европейском импорте газа выше 60%

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. "Газпром" уверен, что его доля в европейском импорте газа не сократится с нынешнего уровня, который превышает 60%, заявил заместитель председателя правления компании Александр Медведев.

"Если мы будем говорить о нашей доле в импорте, то она составляет выше 60%… Этот уровень отражает уровень взаимозависимости, который мы достигли с нашими европейскими потребителями. Мы целевых показателей по доле не ставим, но снижать ее точно не будем", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".