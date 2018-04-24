Тюменский школьник победил во Всероссийской олимпиаде по экономике

ТЮМЕНЬ, 24 апр — РИА Новости. Девятиклассник тюменской областной физико-математической школы Михаил Тутанов стал победителем заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экономике — он единственный набрал максимальное количество баллов, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"В заключительном этапе олимпиады участвовали более 270 школьников из 55 регионов страны. Для Михаила это не первый всероссийский рекорд. В прошлом году он набрал максимальное количество баллов на всероссийской олимпиаде имени Леонарда Эйлера по математике", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в этом году на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьники Тюменской области уже завоевали восемь наград: по астрономии, праву, литературе, истории, русскому языку, технологии, немецкому языку и экономике. Финал Всероссийской олимпиады завершится 29 апреля.

"Выявить талантливого ребенка только начало работы. Гораздо сложнее, но очень важно, помогать ему на следующих этапах реализации. Чтобы молодой талант вырос в специалиста, способного решать проблемы реальной экономики, науки, образования. Тюменская область стремится сформировать среду, в которой будут проявляться и побеждать талантливые люди", — сказал глава региона Владимир Якушев.

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