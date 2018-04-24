"Газпром" готов к переговорам с Киевом по новому контракту на транзит

БЕРЛИН, 24 апр — РИА Новости. "Газпром" готов к переговорам с Украиной по новому контракту на транзит газа, заявил журналистам заместитель председателя правления компании Александр Медведев.

"Что касается арбитражных разбирательств, то они не только не помешают этим переговорам, но могут помочь", — добавил он.

При этом, по словам Медведева, расторжение действующих контрактов с "Нафтогазом" не означает прекращение транзита газа в ЕС через Украину. Его объемы после 2019 года будут зависеть от позиции украинских партнеров, добавил топ-менеджер.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно. По итогам взаимозачета "Газпром" оказался "должен" украинской компании 2,56 миллиарда долларов. Москву это не устроило, и она обжаловала решение, а также объявила о расторжении контрактов.

В марте прошли переговоры по газовому спору России и Украины. Следующий раунд назначен на апрель.