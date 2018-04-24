Минфин поддержал намерение ЦБ ужесточить валютное кредитование

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Минфин РФ полностью поддерживает намерение Банка России ужесточить требования к рискам валютного кредитования: безопасное валютное кредитование экспортёров является иллюзией, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

На прошлой неделе первый зампред ЦБ Ксения Юдаева сообщила, что регулятор может повысить требования к резервам банков по валютным кредитам, так как некоторые заемщики и кредитные организации недооценивают валютные риски.

"Я в общем и целом против валютного кредитования, и я считаю, что это колониальная практика, от которой надо отходить. Мы создали все условия в части инфраструктуры для того, чтобы уходить от валютного кредитования. Более того, наличие валютного кредитования, к сожалению, создаёт иллюзии, что экспортёр может безопасно валютно кредитоваться. Мы знаем, что это не так", — сказал Моисеев журналистам в кулуарах конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2018".

"Потому что экспортёр не зависит от колебаний курса рубля, но проблема в том, что колебания курса приводят к колебаниям товарного экспорта. Колебания рубля как раз таки зависят от доходов экспортёров", — отметил он, подчеркнув, что наличие значительной доли валютной выручки компании в экспорте не гарантирует её от валютных рисков. "Поэтому тезис о том, что дайте нам валютный кредит, на мой взгляд, никого не защищает — ни банк, ни заёмщика", — указал замглавы Минфина.

Наличие большого количества валютных кредитов также является препятствием для развития рынка валютных деривативов, добавил Моисеев.

"Я полностью поддерживаю Центральный банк и считаю, что особенно в текущих условиях национальная экономика должна оперировать в рублях", — заявил замминистра.