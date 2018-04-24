МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Правительство России одобрило проект временного соглашения о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном, распоряжение опубликовано на сайте кабинета во вторник. Теперь соглашение предстоит подписать.
ЕАЭС предоставит Ирану тарифные уступки по 502 кодам товарной номенклатуры.
Проект был подготовлен по итогам саммита ЕАЭС 26 декабря 2016 года о начале с Ираном переговоров о заключении временного соглашения и был утверждён на заседании совета Евразийской экономической комиссии 7 марта 2017 года.
Соглашение будет подписано на четыре года.