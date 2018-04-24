Иллюзия обмана. Как Украина и МВФ пытаются перехитрить друг друга

МОСКВА, 21 апреля — РИА Новости, Максим Рубченко. Запад усиливает давление на Петра Порошенко, пытаясь заставить его больше прислушиваться к пожеланиям спонсоров. Тот под видом исполнения требований МВФ старается укрепить собственные позиции. О том, к чему приведет Украину эта игра, — в материале РИА Новости.

Надежда на транш

Киев не сможет расплачиваться по своим долгам без помощи Международного валютного фонда. К такому выводу пришли аналитики международного рейтингового агентства Standard & Poor's. По их оценкам, в ближайшие три года Украина должна направить на погашение внешнего государственного и гарантированного долга ни много ни мало 24 миллиарда долларов.

Многое зависит от ожидаемого с прошлого года транша Международного валютного фонда на сумму 1,9 миллиарда долларов. "Эти средства в сочетании с дополнительными выплатами от международных доноров помогут Украине справиться с внешними выплатами в ближайшие двенадцать месяцев”, — полагает S&P.

Однако Киеву предстоит выполнить основные требования МВФ: создать антикоррупционный суд и повысить тарифы на газ. Что чревато серьезными проблемами для украинских властей.

Главный риск, связанный с созданием антикоррупционного суда, — его неподконтрольность президенту. Это необходимое условие, на котором настаивает Запад. Петру Порошенко такой вариант не по вкусу — слишком высока вероятность того, что независимый антикоррупционный суд выберет своей мишенью самого президента страны.

Поэтому 22 декабря 2017 года Порошенко внес в парламент законопроект № 7440 "О Высшем антикоррупционном суде". В январе глава миссии МВФ на Украине Рон ван Роден направил письмо в администрацию президента, раскритиковав этот документ как не соответствующий рекомендациям Европейской комиссии за демократию через право (так называемая Венецианская комиссия).

"У нас есть серьезные сомнения по поводу законопроекта, который был подан 22 декабря, так как ряд его положений несовместим с обязательствами Украины по программе сотрудничества с МВФ, а также противоречит рекомендациям Венецианской комиссии", — говорится в письме. Ван Роден, в частности, призвал украинских законодателей внести в документ положение о предоставлении международным донорам Украины права блокировать назначение недобропорядочных судей.

Чуть позже Всемирный банк также направил Верховной раде и администрации президента письмо о недопустимости принятия законопроекта об антикоррупционном суде в исходном виде. Однако в администрации Порошенко заявили, что считают законопроект соответствующим рекомендациям Венецианской комиссии, и 1 марта парламент одобрил его в первом чтении.

Министр финансов Украины Александр Данилюк сообщил, что закон может быть принят в апреле или мае. Однако до сих пор не ясно, будут ли учтены замечания Всемирного банка и МВФ. То есть согласится ли МВФ после принятия этого закона выдать Украине очередной транш.

С повышением тарифов на газ ситуация еще менее понятная. По словам Александра Данилюка, "речь идет не о конкретных ценах, а о создании в Украине конкурентного рынка газа". Между тем 22 апреля исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан в разговоре с главой украинского МИД Павлом Климкиным подчеркнул, что власти Украины должны поднять внутренние тарифы на газ "до паритетного уровня по отношению к импорту". И здесь ожидания Запада и решения украинских властей могут существенно разойтись.

Это, впрочем, не скажется на главном результате тарифной реформы — цены на газ вырастут. Хотя, по мнению аналитиков, уже сегодня больше половины населения Украины относится к субсидируемым категориям, то есть не справляется с существующим уровнем цен. Повышение тарифов на газ приведет к резкому усилению социально-политической напряженности в стране.

Поверь в мечту

Самое примечательное — при очевидных политических издержках бонусы киевских властей от исполнения рекомендаций МВФ достаточно сомнительны. Это признают и аналитики Standard & Poor's, отмечающие, что создание антикоррупционного суда и повышение тарифов на газ поможет Украине получить очередной транш от МВФ, но после этого до марта 2019 года Киев новых кредитов не увидит.

Агентство напоминает, что в марте 2019 года программа помощи Украине вообще заканчивается. В стране предстоят выборы президента и парламента. После чего, по мнению аналитиков Standard & Poor's, коалиция в правительстве сразу не оформится, что затруднит заключение с МВФ очередного договора о финансировании. Так что на новые кредиты Киев сможет рассчитывать только в 2020 или даже 2021 году.

Возникает резонный вопрос: как и за счет чего будет жить страна в перерыве между ближайшим и последующими траншами МВФ? По оценкам Standard & Poor's, надеяться украинцам особо не на что.

Агентство прогнозирует, что темпы роста экономики замедлятся до 2,9% в 2019-2021 годах после ускорения в 2018-м до 3,1%. Правда, инфляция тоже немного затормозится — с 8,9% в текущем году до 7,5% в 2019-м и 7% в 2020-2021 годах.

Но откуда в украинской экономике возьмутся деньги? "Создание антикоррупционного суда стимулирует приток прямых иностранных инвестиций, необходимых для ускорения экономического роста", — обещают в Standard & Poor's.

Эти надежды, очевидно, завышены. Дело даже не в том, что закон № 7440 предполагает создание антикоррупционного суда только через 12 месяцев после его вступления в силу. То есть суд начнет работать в лучшем случае в мае 2019 года. Главное — одной новой структуры явно мало для того, чтобы восстановить доверие инвесторов.

В феврале украинское представительство Американской торговой палаты провело среди бизнесменов из США опрос о восприятии уровня коррупции на Украине. Результаты такие: 68% респондентов пожаловались на взяточничество в высших органах власти, 29% заявили, что украинские чиновники требовали у них "долю" в бизнесе, 18% сообщили о вымогательстве денег под видом "добровольных пожертвований".

При этом, по мнению 71% опрошенных, наиболее коррумпированы на Украине суды, а доля американских предпринимателей, считающих Украину страной, перспективной для бизнеса, за год снизилась с 51 до 42%.

"Доля предпринимателей, назвавших коррупцию причиной отказа международных материнских компаний развивать бизнес на Украине, выросла с 19 до 22%. Коррупция способствовала тому, что компании были вынуждены больше денег тратить на юридические услуги. Коррупция — серьезный сдерживающий фактор для поступления инвестиций, из-за нее Украина теряет около двух процентов экономического роста ежегодно", — утверждают эксперты Американской торговой палаты.

Чтобы противостоять столь мощному негативу, одного лишь антикоррупционного суда недостаточно. И аналитики такого авторитетного агентства, как Standard & Poor's, не могут этого не понимать.

Тем более что сами они подтвердили Украине кредитный рейтинг на уровне "B-/B", то есть "страна платежеспособна, однако испытывает серьезные экономические трудности, которые могут сказаться на выплате долгов". "Наши рейтинги Украины отражают слабость ее экономики (с точки зрения уровня доходов на душу населения), а также неблагоприятную институциональную среду и сложную политическую ситуацию, в значительной степени определяемую коррумпированностью различных уровней управления", — отмечает агентство.

Напрашивается вывод, что прогнозы аналитиков Standard & Poor's об очередном транше от МВФ и зарубежных инвесторах, рвущихся на Украину после создания антикоррупционного суда, не более чем игра с целью заставить Петра Порошенко больше считаться с желаниями спонсоров.

Порошенко, прекрасно это понимая, ведет контригру, проталкивая под видом исполнения требований МВФ свой вариант закона об антикоррупционном суде. Кто в итоге окажется в выигрыше, сказать сложно. Но проиграет, очевидно, украинская экономика.