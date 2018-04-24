РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Иллюзия обмана. Как Украина и МВФ пытаются перехитрить друг друга

08:0024.04.2018
(обновлено: 08:14 24.04.2018)
03600
© РИА Новости / Алексей ФурманПерейти в фотобанкЖенщина с плакатом про МВФ, КиевЖенщина с плакатом про МВФ, Киев
© РИА Новости / Алексей Фурман
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 21 апреля — РИА Новости, Максим Рубченко. Запад усиливает давление на Петра Порошенко, пытаясь заставить его больше прислушиваться к пожеланиям спонсоров. Тот под видом исполнения требований МВФ старается укрепить собственные позиции. О том, к чему приведет Украину эта игра, — в материале РИА Новости.

Главное здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
© AFP 2018 / Yuri Gripas
Украина и МВФ обсудили условия пересмотра программы сотрудничества

Надежда на транш

Киев не сможет расплачиваться по своим долгам без помощи Международного валютного фонда. К такому выводу пришли аналитики международного рейтингового агентства Standard & Poor's. По их оценкам, в ближайшие три года Украина должна направить на погашение внешнего государственного и гарантированного долга ни много ни мало 24 миллиарда долларов.

Многое зависит от ожидаемого с прошлого года транша Международного валютного фонда на сумму 1,9 миллиарда долларов. "Эти средства в сочетании с дополнительными выплатами от международных доноров помогут Украине справиться с внешними выплатами в ближайшие двенадцать месяцев”, — полагает S&P.

Однако Киеву предстоит выполнить основные требования МВФ: создать антикоррупционный суд и повысить тарифы на газ. Что чревато серьезными проблемами для украинских властей.

Главный риск, связанный с созданием антикоррупционного суда, — его неподконтрольность президенту. Это необходимое условие, на котором настаивает Запад. Петру Порошенко такой вариант не по вкусу — слишком высока вероятность того, что независимый антикоррупционный суд выберет своей мишенью самого президента страны.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко выступает на заседании Верховной рады Украины. 19 апреля 2018 года
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Петр Порошенко выступает на заседании Верховной рады Украины. 19 апреля 2018 года

Поэтому 22 декабря 2017 года Порошенко внес в парламент законопроект № 7440 "О Высшем антикоррупционном суде". В январе глава миссии МВФ на Украине Рон ван Роден направил письмо в администрацию президента, раскритиковав этот документ как не соответствующий рекомендациям Европейской комиссии за демократию через право (так называемая Венецианская комиссия).

"У нас есть серьезные сомнения по поводу законопроекта, который был подан 22 декабря, так как ряд его положений несовместим с обязательствами Украины по программе сотрудничества с МВФ, а также противоречит рекомендациям Венецианской комиссии", — говорится в письме. Ван Роден, в частности, призвал украинских законодателей внести в документ положение о предоставлении международным донорам Украины права блокировать назначение недобропорядочных судей.

Чуть позже Всемирный банк также направил Верховной раде и администрации президента письмо о недопустимости принятия законопроекта об антикоррупционном суде в исходном виде. Однако в администрации Порошенко заявили, что считают законопроект соответствующим рекомендациям Венецианской комиссии, и 1 марта парламент одобрил его в первом чтении.

Министр финансов Украины Александр Данилюк сообщил, что закон может быть принят в апреле или мае. Однако до сих пор не ясно, будут ли учтены замечания Всемирного банка и МВФ. То есть согласится ли МВФ после принятия этого закона выдать Украине очередной транш.

С повышением тарифов на газ ситуация еще менее понятная. По словам Александра Данилюка, "речь идет не о конкретных ценах, а о создании в Украине конкурентного рынка газа". Между тем 22 апреля исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан в разговоре с главой украинского МИД Павлом Климкиным подчеркнул, что власти Украины должны поднять внутренние тарифы на газ "до паритетного уровня по отношению к импорту". И здесь ожидания Запада и решения украинских властей могут существенно разойтись.

Газовое оборудование. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Украина закупает в Европе газ в четыре раза дороже, чем у "Газпрома"

Это, впрочем, не скажется на главном результате тарифной реформы — цены на газ вырастут. Хотя, по мнению аналитиков, уже сегодня больше половины населения Украины относится к субсидируемым категориям, то есть не справляется с существующим уровнем цен. Повышение тарифов на газ приведет к резкому усилению социально-политической напряженности в стране.

Поверь в мечту

Самое примечательное — при очевидных политических издержках бонусы киевских властей от исполнения рекомендаций МВФ достаточно сомнительны. Это признают и аналитики Standard & Poor's, отмечающие, что создание антикоррупционного суда и повышение тарифов на газ поможет Украине получить очередной транш от МВФ, но после этого до марта 2019 года Киев новых кредитов не увидит.

Агентство напоминает, что в марте 2019 года программа помощи Украине вообще заканчивается. В стране предстоят выборы президента и парламента. После чего, по мнению аналитиков Standard & Poor's, коалиция в правительстве сразу не оформится, что затруднит заключение с МВФ очередного договора о финансировании. Так что на новые кредиты Киев сможет рассчитывать только в 2020 или даже 2021 году.

Возникает резонный вопрос: как и за счет чего будет жить страна в перерыве между ближайшим и последующими траншами МВФ? По оценкам Standard & Poor's, надеяться украинцам особо не на что.

Мужчина с флагом Украины у здания правительства в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк

Агентство прогнозирует, что темпы роста экономики замедлятся до 2,9% в 2019-2021 годах после ускорения в 2018-м до 3,1%. Правда, инфляция тоже немного затормозится — с 8,9% в текущем году до 7,5% в 2019-м и 7% в 2020-2021 годах.

Но откуда в украинской экономике возьмутся деньги? "Создание антикоррупционного суда стимулирует приток прямых иностранных инвестиций, необходимых для ускорения экономического роста", — обещают в Standard & Poor's.

Эти надежды, очевидно, завышены. Дело даже не в том, что закон № 7440 предполагает создание антикоррупционного суда только через 12 месяцев после его вступления в силу. То есть суд начнет работать в лучшем случае в мае 2019 года. Главное — одной новой структуры явно мало для того, чтобы восстановить доверие инвесторов.

© Fotolia / Helder AlmeidaДеньги в конверте
© Fotolia / Helder Almeida
Деньги в конверте

В феврале украинское представительство Американской торговой палаты провело среди бизнесменов из США опрос о восприятии уровня коррупции на Украине. Результаты такие: 68% респондентов пожаловались на взяточничество в высших органах власти, 29% заявили, что украинские чиновники требовали у них "долю" в бизнесе, 18% сообщили о вымогательстве денег под видом "добровольных пожертвований".

При этом, по мнению 71% опрошенных, наиболее коррумпированы на Украине суды, а доля американских предпринимателей, считающих Украину страной, перспективной для бизнеса, за год снизилась с 51 до 42%.

"Доля предпринимателей, назвавших коррупцию причиной отказа международных материнских компаний развивать бизнес на Украине, выросла с 19 до 22%. Коррупция способствовала тому, что компании были вынуждены больше денег тратить на юридические услуги. Коррупция — серьезный сдерживающий фактор для поступления инвестиций, из-за нее Украина теряет около двух процентов экономического роста ежегодно", — утверждают эксперты Американской торговой палаты.

Глава МИД Украины Павел Климкин. Архивное фото
© AP Photo / Ronald Zak
Эксперт оценил заявление Климкина об украинских мигрантах в России

Чтобы противостоять столь мощному негативу, одного лишь антикоррупционного суда недостаточно. И аналитики такого авторитетного агентства, как Standard & Poor's, не могут этого не понимать.

Тем более что сами они подтвердили Украине кредитный рейтинг на уровне "B-/B", то есть "страна платежеспособна, однако испытывает серьезные экономические трудности, которые могут сказаться на выплате долгов". "Наши рейтинги Украины отражают слабость ее экономики (с точки зрения уровня доходов на душу населения), а также неблагоприятную институциональную среду и сложную политическую ситуацию, в значительной степени определяемую коррумпированностью различных уровней управления", — отмечает агентство.

Напрашивается вывод, что прогнозы аналитиков Standard & Poor's об очередном транше от МВФ и зарубежных инвесторах, рвущихся на Украину после создания антикоррупционного суда, не более чем игра с целью заставить Петра Порошенко больше считаться с желаниями спонсоров.

Порошенко, прекрасно это понимая, ведет контригру, проталкивая под видом исполнения требований МВФ свой вариант закона об антикоррупционном суде. Кто в итоге окажется в выигрыше, сказать сложно. Но проиграет, очевидно, украинская экономика.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена