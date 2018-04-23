Глава Минэкономики Турции провел переговоры с Новаком и Ткачевым в Москве

АНКАРА, 23 апр — РИА Новости. Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи сообщил в понедельник о проведенных им в Москве переговорах с сопредседателем российско-турецкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, главой Минэнерго России Александром Новаком и главой Минсельхоза Александром Ткачевым, он обсудил с ними позитивные аспекты и проблемы в российско-турецких отношениях.
#Rusya’nın başkenti Moskova’dayız… Enerji Bakanı Aleksander Novak ile mevcut ticari ve ekonomik ilişkilerimizi son derece geniş kapsamlı olarak ele aldık.— Nihat Zeybekci 🇹🇷 (@ZeybekciNihat) 23 апреля 2018 г.
İlişkilerimizdeki pozitif yönleri artırmak ve sorunlarımızı çözmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz pic.twitter.com/8mJDcBKIWO
В понедельник Россельхознадзор с 24 апреля разрешил поставки в РФ томатов еще пяти турецких предприятий, которые были проинспектированы в этом месяце. Ранее Россельхознадзор разрешил поставки томатов 15 турецких компаний.
Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года. С осени 2016 года ограничения последовательно снимались, однако запрет на поставки томатов, одного из самых важных для Турции товаров, сохранялся до ноября 2017 года.