Глава Минэкономики Турции провел переговоры с Новаком и Ткачевым в Москве

АНКАРА, 23 апр — РИА Новости. Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи сообщил в понедельник о проведенных им в Москве переговорах с сопредседателем российско-турецкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, главой Минэнерго России Александром Новаком и главой Минсельхоза Александром Ткачевым, он обсудил с ними позитивные аспекты и проблемы в российско-турецких отношениях.

#Rusya’nın başkenti Moskova’dayız… Enerji Bakanı Aleksander Novak ile mevcut ticari ve ekonomik ilişkilerimizi son derece geniş kapsamlı olarak ele aldık.

İlişkilerimizdeki pozitif yönleri artırmak ve sorunlarımızı çözmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz pic.twitter.com/8mJDcBKIWO — Nihat Zeybekci 🇹🇷 (@ZeybekciNihat) 23 апреля 2018 г.

"С министром энергетики РФ Александром Новаком мы всесторонне обсудили наши торговые и экономические отношения, решительно настроены укреплять их позитивные аспекты и решать существующие проблемы. С министром сельского хозяйства Александром Ткачевым обсудили сотрудничество в сельском хозяйстве с учетом взаимных интересов", — написал Зейбекчи в Twitter.

В понедельник Россельхознадзор с 24 апреля разрешил поставки в РФ томатов еще пяти турецких предприятий, которые были проинспектированы в этом месяце. Ранее Россельхознадзор разрешил поставки томатов 15 турецких компаний.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года. С осени 2016 года ограничения последовательно снимались, однако запрет на поставки томатов, одного из самых важных для Турции товаров, сохранялся до ноября 2017 года.