Путин подписал закон о страховании рыбоводных ферм с господдержкой

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о распространении с 2019 года сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с господдержкой, на объекты товарной аквакультуры, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.

Ранее пояснялось, что товарная аквакультура (товарное рыбоводство) является видом предпринимательской деятельности, относящейся к сельскохозяйственному производству, однако объекты товарной аквакультуры не являются объектом агрострахования с господдержкой.

Принятый закон распространяет с 1 января 2019 года действие закона "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования…" на объекты товарной аквакультуры.

Господдержка будет предоставляться в виде субсидий из федерального бюджета региональным бюджетам на возмещение части затрат рыбоводных ферм на уплату страховых премий по заключенным на год договорам сельхозстрахования.

Объектами такого страхования станут имущественные интересы страхователя или выгодоприобретателя, связанные с риском утраты (гибели) рыб и беспозвоночных из-за заразных болезней, пожара, шторма, ураганного ветра, наводнения, тайфуна, цунами, ледохода, аномального снижения уровня воды, резких перепадов температуры воды, нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий.