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Экономика

"РусАлу" не избежать национализации, считают аналитики

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Главное за 23 апреля 2018 года (7)
18:1923.04.2018
(обновлено: 23:38 23.04.2018)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПредприятие компании РУСАЛ. Архивное фотоПредприятие компании РУСАЛ. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Новые заявления Минфина США о возможном снятии санкций с "Русала" практически не оставляют шансов Олегу Дерипаске сохранить контроль над компанией, полагают аналитики, опрошенные РИА Новости.

Саяногорский алюминиевый завод объединенной компании Русал. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Цинично и нагло". Экономист об условии США по снятию санкций с "РусАла"

Ранее в понедельник департамент Минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) сообщил, что санкции в отношении "Русала" могут быть отменены, если Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией. Ходатайство "Русала" об отмене санкций будет рассмотрено США до 23 октября, до этой даты также продлен срок завершения контрактов с компанией американскими гражданами и фирмами в рамках санкций.

"Похоже, национализация "Русала" – решённое дело. Преодолеть текущие проблемы алюминиевой компании возможно лишь на федеральном уровне, а Олегу Дерипаске придётся выйти из созданного им бизнеса на предложенных условиях. Уход из компании её создателя (а Олег Дерипаска создал вертикально интегрированную компанию – алюминиевые заводы, электростанции, логистика, трейдеры) – всегда определённый удар, но бизнес "Русала" уже отлажен, так что к серьёзным проблемам это не приведёт", — считает старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук.

Правда, по мнению аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова при этом важно уточнить, что Минфин понимает под контролем над компанией. "Если это пакет менее 50% плюс одна акция, то такой контроль легко решается через покупку государством пары бумаг "Русала". Если же под этим понятием понимается даже пакет в 10%, то компанию может ждать частичная или полная национализация. Речи о том, пойдёт ли Дерипаска на такую сделку, не идёт. Скорее стоит говорить о том, каким вариантом захочет воспользоваться государство. Спасение компании под управлением Дерипаски становится традицией, которую придётся прервать", — полагает аналитик.

"Возможно, что выкуп будет осуществлён в деньгах или в погашении задолженности. В любом случае, в подобной ситуации Дерипаска не имеет сильных позиций. У компании есть существенные долги – без поддержки государства будет весьма сложно решить эту проблему. Так или иначе, но в правительстве уже обсуждали варианты спасения, которые включают и национализацию. Уничтожать компанию никто не будет, так как она обеспечивает рабочими местами 60 тысяч человек", — отметил Кочетков.

Кто повлиял на США

На вопрос, что стало причиной заявлений Минфина США о возможном снятии санкций с "Русала", единого ответа у аналитиков пока нет. "В принципе, на этом весьма сильно настаивали европейские партнёры. Даже Ангела Меркель (федеральный канцлер Германии – ред.) и Эммануэль Макрон (президент Франции – ред.) собрались вместе отстаивать интересы европейских потребителей продукции компании", — указывает Кочетков.

Рабочий на заводе компании РУСАЛ. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Акции "Русала" дорожают на фоне сообщений Минфина США

В то же время, по мнению Романа Ткачука, дальнейшая судьба "Русала" могла решаться в прямых переговорах между США и РФ. "Сейчас фактически начались прямые переговоры США и России о будущем компании. Вполне вероятно, что судьба "Русала" решалась на этих выходных в Вашингтоне в ходе встречи министра финансов США Стивена Мнучина и министра финансов России Антона Силуанова", — полагает старший аналитик "Альпари".

Хотя окончательно решенным данный вопрос он не считает. "В любом случае даже если санкции с "Русала" будут сняты, над компанией "дамокловым мечом" будет висеть риск их возобновления в случае обострения отношений России и США", — отметил Ткачук.

"Русал" попал под введенные в начале апреля санкции США, которые предусматривают блокировку активов и запрет на любой бизнес с ним для американских граждан, включая все операции с долговыми и долевыми инструментами. Минфин США дал месяц на продажу акций и долговых инструментов "Русала" — ограничение на операции вступает в силу 7 мая. Американским гражданам также было дано два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компанией. Однако позднее Минфин США продлил до 23 октября период, в течение которого американские граждане и компании должны завершить все контракты и прекратить взаимодействие с "Русалом".

ОК "Русал" — лидер мировой алюминиевой отрасли, на его долю приходится около 7% мирового производства алюминия и глинозема. Активы расположены в 13 странах мира, реализует продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Южной Корее. В компании работает около 61 тысячи человек. По итогам 2017 года "Русал" увеличил производство алюминия на 0,6% — до 3,707 миллиона тонн. Олег Дерипаска через En+ контролирует 48,13% "Русала".

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Экономика
Комментарии
7 пользователей оставили 8 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Владимир СтруковАлександр Иванов
Александр Иванов, что там он двигает ? Он сливки снимает , а не компанию двигает . Причем компания оффшорная , налоги в стране не платит . Пусть уходит . Американцы снимут санкции , а это вынудит наших депутатов отменить ответные меры , в которых они планируют лишить российский народ американских и европейских лекарств , а значит народ снова будет здоровым , весёлым и дееспособным , как и прежде .
19:25
23.04.2018
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A0358Александр Иванов
Александр Иванов, а потом после нациализации,арестуют активы России за рубежом.
19:56
23.04.2018
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