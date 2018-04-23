Швейцария будет работать по международным стандартам с капиталом из России

ЛОНДОН, 23 апр – РИА Новости, Наталья Копылова. Швейцария намерена придерживаться существующих международных стандартов в отношении капитала российского происхождения, сообщил РИА Новости госсекретарь по международным финансовым вопросам страны Йорг Гассер.

"Мы будем действовать в соответствии с международными стандартами", — сказал он, отвечая на вопрос о том, не планирует ли Швейцария вслед за Британией применять какие-либо ограничения к капиталу российского происхождения и бизнесменам из РФ.

В середине апреля газета Sunday Times со ссылкой на источник в офисе британского премьер-министра Терезы Мэй сообщила, что власти Великобритании в скором времени введут новые финансовые меры против российских бизнесменов в этой стране.

Мэй в марте уже грозила заморозить государственные счета РФ, если найдет доказательства того, что они могут нести угрозу жизни и имуществу британских граждан, и пообещала, что Национальное криминальное агентство Британии (National Crime Agency) будет продолжать противодействовать "серьезным преступникам и коррумпированным элитам", в том числе из РФ.

Британские госорганы в январе получили право требовать объяснение происхождения капитала у иностранных владельцев недвижимости и активов в Соединенном Королевстве стоимостью более 50 тысяч фунтов стерлингов. Если владелец не сможет предоставить устраивающие агентство данные, то на его собственность будет наложен арест.

В настоящее время NCA расследует два случая в отношении иностранных владельцев активов в Британии на общую сумму 22 миллиона фунтов стерлингов. При этом из какой страны владельцы подозрительных активов, не уточняется.