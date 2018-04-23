В "ФК Открытие" назвали сроки присоединения Бинбанка

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Бинбанк будет присоединен к "ФК Открытие" в 2018 году, а "Росгосстрах банк" — в первом полугодии 2019 года; еще одним элементом объединенного банка станут региональные офисы "Траста", сообщил в интервью РИА Новости руководитель блока, управления региональной сетью банка "Открытие" Александр Пахомов.

"Мы уже начали объединение сети региональных отделений банка "Открытие" и Бинбанка, который юридически присоединится к "Открытию" 1 января 2019 года. Еще одним элементом сети объединенного банка станут региональные офисы банка "Траст". Во второй половине текущего года на его базе будет сформирован банк непрофильных активов, одновременно с этим мы и присоединим его региональные подразделения к инфраструктуре банка "Открытие", — заявил он.

"Заключительным этапом трансформации региональной сети объединенного банка в первой половине 2019 года станет вхождение в нее региональных офисов "Росгосстрах банка", — добавил Пахомов.

Банк России в прошлом году взял на санацию через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) три крупных российских банка: в августе и сентябре ЦБ объявил о санации банка "ФК Открытие" и Бинбанка, в середине декабря — Промсвязьбанка. В начале февраля регулятор объявил о решении объединить Бинбанк и "ФК Открытие" за исключением доли плохих активов. Также в объединенный банк после отчистки войдут хорошие активы "Рост банка" и банка "Траст".