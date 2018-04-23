В Туле запустили первую очередь творческого индустриального кластера

ТУЛА, 23 апр — РИА Новости. В Туле у понедельник запустили первую очередь творческого индустриального кластера "Октава", одна из важных которого — подготовка людей, нестандартно мыслящих и понимающих важность технологий, способных решать текущие задачи в условиях четвертой промышленной революции, более известной как "Индустрия 4.0", сообщил РИА Новости в понедельник представитель пресс-службы правительства Тульской области.

По его словам, первая очередь включает в себя Высшую техническую школу, которая будет готовить специалистов для промышленных предприятий, научно-техническую библиотеку, первый в России мультимедийный Музей станка и инновационную лабораторию "Фаблаб MAKER", оснащенную 3D-принтерами, лазерными, фрезерными и токарными станками.

"Творческий индустриальный кластер "Октава" — это важный проект, поддержанный Госкорпорацией "Ростех" и частным инвестором. В центре Тулы создано уникальное образовательное, досуговое пространство. Это современная площадка для профориентации молодежи, офисное пространство для молодых предпринимателей в сфере высоких технологий, центр притяжения для активных и талантливых людей, да и просто отличное место для отдыха горожан. И при этом сохранено уникальное тульское производство", — сказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин, принявшего участие в церемонии открытия первой очереди кластера.

В пресс-службе уточнили, что частным инвестором кластера стала корпорация "ВСМПО-Ависма".

Представитель пресс-службы отметил, что тульское предприятие "Октава" не случайно выбрано основой кластера. С советских времен завод производит акустическое оборудование, известное во всем мире благодаря своему эталонному качеству. С 90-х годов предприятие находилось в кризисе. Летом 2017 года "Октава" была передана в прямое управление ГК "Ростех", благодаря чему завод менее чем за год удвоил объемы производства и вышел на безубыточный уровень.

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