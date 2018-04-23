США назвали условия для отмены санкций против "Русала"

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. США могут снять санкции с "Русала", если Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией, говорится в пояснениях к санкционным документам OFAC (департамента Минфина США по контролю за иностранными активами — ред.)

"В соответствиями с правилами OFAC, стороны, попавшие под санкции, могут быть удалены (из санкционного списка — ред.) путем демонстрации изменения обстоятельств, которые привели к их включению. В случае с "Русалом"… США могут обеспечить отмену санкций при прекращении владения или контроля Олега Дерипаски над компанией ", — поясняет департамент.

В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В список попали ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". Санкции также охватывают любые активы, доля попавших в список компаний в которых составляет более 50%.